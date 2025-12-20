كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جميل السيّد يردّ على نواف سلام: نسيَ "إسرائيل" واتجه شمالًا!

عربي ودولي

الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
عربي ودولي

الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر

2025-12-20 20:40
43

دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى الخروج المليوني السنوي إحياءً للذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر؛ اللواء قاسم سليماني والحاج "أبو مهدي" المهندس ورفاقهما الذين قضوا في غارةٍ أميركيّةٍ غادرة. ولقد حددت الهيئة في بيانٍ رسمي، مساء يوم الثاني من كانون الثاني/يناير من العام القادم، موعدًا لهذا التجمع المليوني في موقع الاستهداف عند شارع الشهيد أبي مهدي المهندس المؤدّي إلى مطار بغداد الدولي، حيث من المقرر أن تبدأ المراسم بعد صلاة المغرب وتستمر حتّى توقيت العروج بعد منتصف الليل.

ووجهت الهيئة خطابًا مباشرًا إلى العراقيين أكدت فيه أن الحضور الشعبي يمثل إعلان موقفٍ لا لبس فيه، وتجديدًا لعهدٍ لا يتراجع، ورسالةً مدويةً بأن خط الشهداء باقٍ، وأن الدم الذي صان العراق لن يُساوَم عليه أبدًا. وشددت على أن من ظن أن الاغتيال ينهي المسيرة فهو واهمٌ تمامًا.

وفي غضون ذلك، تواصل كوادر مديرية الإعلام العامة في الهيئة تجهيز موقع الجريمة لاستقبال الحشود؛ استعدادًا لإحياء هذه الذكرى الخالدة، تعظيمًا للشهداء في النفوس والقلوب، وضمانًا لبقاء قضيتهم حيةً في الضمير الوطني.

الكلمات المفتاحية
العراق الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قاسم سليماني
إقرأ المزيد
المزيد
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
عربي ودولي منذ ساعة
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
عربي ودولي منذ ساعة
الرئيس البرازيلي: القارة الأميركية الجنوبية مهدَّدة من جديد بوجود قوة عسكرية أجنبية
الرئيس البرازيلي: القارة الأميركية الجنوبية مهدَّدة من جديد بوجود قوة عسكرية أجنبية
عربي ودولي منذ ساعتين
مواقف عراقية تشدّد على أهمية تشكيل الحكومة وفق شراكة حقيقية 
مواقف عراقية تشدّد على أهمية تشكيل الحكومة وفق شراكة حقيقية 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
عربي ودولي منذ ساعة
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
عربي ودولي منذ ساعة
مواقف عراقية تشدّد على أهمية تشكيل الحكومة وفق شراكة حقيقية 
مواقف عراقية تشدّد على أهمية تشكيل الحكومة وفق شراكة حقيقية 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
أيّ سر أنت؟
أيّ سر أنت؟
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة