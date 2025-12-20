علّق النائب جميل السيّد، السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، على كلام رئيس الحكومة نواف سلام بعد استقباله السفير سيمون كرم، حيث قال سلام: إنّ "المرحلة الأولى من "حصر السلاح" ستنتهي قريبًا، وجاهزون للانتقال للمرحلة للثانية شمال الليطاني".

وفي معرض ردّه على تصريح سلام، قال السيّد: "إنني توقّعت أن يقول بأنّ المرحلة الثانية ستكون انسحاب "إسرائيل" والانتقال جنوبًا إلى الحدود، فإذا به ينسى "إسرائيل" وينتقل شمالًا".

وأضاف: "بئس البوصلة الوطنية بالمقلوب".

وكان قد استقبل نواف سلام، السفير سيمون كرم، بعد مشاركته أمس الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وأراضيه ومواطنيه.

