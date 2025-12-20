كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها

لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة

2025-12-20 21:06
38

واصل العدوّ الصهيوني، السبت 20 كانون الأوّل/ديسمبر 2025، اعتداءاته على لبنان وسيادته ومواطنيه، عبر إطلاق الرشقات الرشّاشة، والاستهدافات، وخرق الأجواء اللبنانية، وتحليق الطيران المسيّر فوق أجواء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ليستمرّ كيان الاحتلال بذلك في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بضوءٍ أخضرَ أميركي.

في التفاصيل، استهدفت محلّقتان مفخختان منزلًا مدنيًّا خاليًا من السكان في بلدة بليدا، ليكشف الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" عليه، ويتبيّن لهما خلوّه من أي وسائل عسكرية أو سلاح.

وشنّت مسيّرةٌ صهيونيةٌ غارةً على أطراف بلدة الطيبة الجنوبية، استهدفت أرضًا مفتوحةً دون وقوع إصابات.

وصباح السبت، تعرّض الطريق الفرعي بين بلدتي العديسة وكفر كلا لرشقاتٍ رشّاشةٍ مصدرها جنود العدوّ في مستعمرة "مسكاف عام"، كذلك، ألقت محلّقةٌ صهيونيةٌ قنبلةً صوتيةً على شاطئ رأس الناقورة.

إلى ذلك، خرق الطيران المسيّر منذ الصباح الأجواء اللبنانية، وحلّق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى جنوبية شملت أجواء حومين التحتا، رومين، المحمودية، الجرمق، العيشية، ومدينة النبطية. وشمل التحليق أيضًا بلدات الطيبة، دير سريان، ومركبا. وفي البقاع، شمل تحليق الطيران المسيّر أجواء الهرمل وقرى القضاء.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة
العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة
لبنان منذ ساعة
جميل السيّد يردّ على نواف سلام: نسيَ
جميل السيّد يردّ على نواف سلام: نسيَ "إسرائيل" واتجه شمالًا!
لبنان منذ ساعة
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
لبنان منذ 3 ساعات
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
النجمة يكتسح الراسينغ برباعية وشباب الساحل يقلب الطاولة على العهد
النجمة يكتسح الراسينغ برباعية وشباب الساحل يقلب الطاولة على العهد
رياضة منذ ساعة
يشوعي لـ
يشوعي لـ"العهد" عن مشروع قانون الفجوة المالية: "تنقيط" للودائع.. والسندات "وهمٌ"
خاص العهد منذ ساعة
العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة
العدو يواصل اعتداءاته.. ويستهدف بلدتَي بليدا والطيبة
لبنان منذ ساعة
جميل السيّد يردّ على نواف سلام: نسيَ
جميل السيّد يردّ على نواف سلام: نسيَ "إسرائيل" واتجه شمالًا!
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة