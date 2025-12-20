شدّدت كتائب حزب الله العراق، السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، على أنّ "المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها، والحديث عن أيّ تفاهمٍ مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا ومقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركه".

وأشارت، في بيانٍ، إلى أنّ "مَن اؤتمن على السّلاح لحماية أهله وأرضه وسيادة بلاده ومقدساته، ثمّ أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكًا له، إذ إنّ الأمانة يجب أن تؤدّى إلى أصحابها، والأَولى به أن يترك باب العمل مشرعًا لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف".

وأوضحت الكتائب أنّ "مراجعنا الكرام أشاروا إلى أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، مقدماتٌ للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدةً أنّ "موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

