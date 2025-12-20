فاز نادي النجمة على الراسينغ بنتيجة 4 - 1، ضمن منافسات الدوري اللبناني لكرة القدم على ملعب الصفاء.

وسجل للنجمة محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)، قاسم الزين (49)، ومسعود جمعة (66)، وسجل للراسينغ دانيال سيمون (45+3).

إلى ذلك، فاز شباب الساحل على العهد 2 - 1، حيث سجل للعهد سيديكي توريه (12)، وسجل للساحل محمد حيدر (45+6)، وعلي فقيه (68).

أما على مستوى مباريات دوري الدرجة الثانية، فقد فاز نادي الأهلي النبطية على طرابلس 2 - 1، حيث سجل للنبطية ستيفن أوزوما (24، 70)، وسجل لطرابلس فؤاد عيد (72).

وحقق نادي السلام زغرتا فوزًا كبيرًا على الإرشاد شحيم بنتيجة 6 - 1، على ملعب السلام زغرتا.

وسجل للسلام زغرتا صموئيل أسانتي (16، 22، 39)، وأكرم مغربي (20)، وبيسمارك أسانتي (44)، وجايسن بايع (90)، وسجل للإرشاد شحيم سامر عيسى (49).

الكلمات المفتاحية