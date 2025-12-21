في تصعيدٍ متواصل لسياسة القمع والاعتداءات، شنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 21/12/2025، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة، ترافقت مع اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، والتحقيق الميداني مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات طويلة، في مشهدٍ يعكس استمرار نهج التنكيل الجماعي بحق الفلسطينيين.

اقتحامات واعتقالات في رام الله ومحيطها

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وهم: يزن صبح، وأحمد نعيم، وإبراهيم الخراز، وعبد العزيز فقوعي. كما اعتقلت الشاب حمدي فريد حماد أثناء مروره عبر حاجز عسكري بين سلواد وبلدة يبرود، بالتزامن مع اقتحام بلدات ترمسعيا، والمغير، وأبو فلاح، وكفر مالك شمال شرق رام الله، ونصب حواجز مؤقتة بين المدن والبلدات لاعتقال المواطنين أثناء تنقلهم.

اعتداءات في أريحا وقلقيلية

وفي أريحا، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شابين خلال اقتحام منزل الأسير المحرر رمزي فواز بلهان في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، ما استدعى تدخل طواقم الإسعاف لتقديم العلاج لهما.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال شاب وطفل خلال اقتحام قرية العرقة غرب جنين، في ما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في منطقة البيرين بمدينة قلقيلية، واستولت على مركبتين.

اقتحامات في نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم وقرية مادما، وسيرت دوريات عسكرية في الشوارع، وسط حالة من التوّتر والخوف في صفوف الأهالي.

حصيلة دامية في جنين

وبالتزامن مع عامي حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزّة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفّة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1102 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفًا.

وفي تطوّرٍ خطير، استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى، برصاص قوات الاحتلال في بلدتي سيلة الحارثية وقباطية في مدينة جنين شمال الضفّة الغربية، فيما أُصيب آخرون في مدينتي طولكرم والقدس المحتلة.

ففي بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، استشهد الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص حيّ في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة للشهيد زيود، وأجرت له عملية إنعاش قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن استشهاده لاحقًا.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، استشهد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عامًا) برصاص الاحتلال، وفق بيان مقتضب لوزارة الصحة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه بشكل مباشر، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتّى ارتقى شهيدًا، قبل أن تحتجز جثمانه. وباستشهاد زيود وأبو معلا، يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها إلى 62 شهيدًا.

إصابات في القدس وطولكرم

وفي القدس المحتلة، أصيب مواطن (52 عامًا) من محافظة جنين برصاص الاحتلال في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمالي المدينة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

كما أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد إطلاق النار عليه قرب مدخل المخيم الغربي، ونُقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الـ315 على التوالي، وسط حصار محكم ومنع السكان من الوصول إليه، مع تدميرٍ واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، في سياق سياسة عقاب جماعي ممنهجة تستهدف الإنسان والمكان في آنٍ واحد.

