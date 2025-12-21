كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي يدين الإجراءات الأميركية ضدّ فنزويلا ويؤكد دعم طهران لسيادتها

2025-12-21
عراقتشي في اتّصال مع خيل: نؤكّد دعمنا للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة
رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي، اليوم الأحد (21 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أنّ الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتحدة ضدّ أمن الملاحة البحرية في منطقة الكاريبي، والتهديد باستخدام القوّة ضدّ فنزويلا، تعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد عراقتشي، في اتّصال مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل، تضامن بلاده ودعمها للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة، مشدّدًا على مسؤولية المجتمع الدولي في "الوقوف بحزم ضدّ هذه الإجراءات الأميركية غير القانونية والأحادية التي تمثل تهديدًا واضحًا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكرت الخارجية الإيرانية أنّ الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الكاريبي، وأكّدا عزم البلدين على تعزيز وتوسيع العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.

كما أكّد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف في المحافل الدولية لمواجهة الأحادية السياسية والدفاع عن سيادة الدول المستقلة.

وتأتي هذه المواقف الإيرانية في ظل فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على فنزويلا، بعد أن كانت قد أغلقت المجال الجوي فوقها.

