لبنان

الشيخ عمرو: التهويل الصهيو - أميركي لن يُجدي نفعًا مع الشعب اللبناني 
الشيخ عمرو: التهويل الصهيو - أميركي لن يُجدي نفعًا مع الشعب اللبناني 

2025-12-21 11:07
68

أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو بأنّ "الضغوطات السياسية على لبنان لن تجدي نفعًا ما دام التضامن الوطني ركيزة أساسية يقوم عليها الوطن، وأنّ عزل مكون أساسي في لبنان هي أضغاث أحلام".

كلام الشيخ عمرو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد السعيد عيسى عبد الله عمرو والذي ارتقى في معركة أولي البأس دفاعًا عن لبنان وشعبه بحضور جمع من العلماء وفعاليات بلدية وأهالي البلدة والجوار وعوائل الشهداء.

وأشار إلى أنّ "المقاومة تريد أن يبقى لبنان بلدًا سيدًا حرًا ومستقلًا محافظًا على تنوعه لا سيما التنوع الإسلامي المسيحي، بعكس ما تريده بعض الجهات الإنعزالية التي تعمل بشكل يومي على بث الفتن والأحقاد ونشر خطاب الكراهية بين مكونات الشعب اللبناني".

 ودعا "الجهات السياسية التي تراهن على الخارج والتغيرات الإقليمية والدولية بأن تُراجع حساباتها لأن لبنان لا يمكن له لن ينهض مع استمرار سلوك هذه الجهات التي لم تقدم للبلد سوى التنازلات دون تحصيل أي مكاسب وطنية". 

وختم سماحته بالقول: "في هذه المرحلة التي يرتفع فيها منسوب الضغوطات السياسية والاقتصادية والإعلامية والنفسية  كلّنا مدعوّون للتكاتف والعمل للحفاظ على وطننا".

حزب الله الشهداء معركة أولي البأس جبل لبنان والشمال
الشيخ قبلان: لبنان عند مفترق مصير ومحاولات تحويله فريسة لـ"إسرائيل" لن تمر
فيّاض: تسليم لبنان بالتفاوض يكشف فداحة التنازلات المجانية
ثانوية المهدي (ع) - شمسطار تكرّم 74 تلميذة بمناسبة بلوغهن سن التكليف الشرعي
الشيخ عمرو: التهويل الصهيو - أميركي لن يُجدي نفعًا مع الشعب اللبناني 
الشيخ عمرو: التهويل الصهيو - أميركي لن يُجدي نفعًا مع الشعب اللبناني 
"سيد القصر".. سيرةٌ غائرةٌ في بطولات المقاومة وسردية الوعي والهوية
صبر المقاومة: من إدارة الزمن إلى صناعة ميزان الردع
حزب الله يزور بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك للتهنئة بالأعياد
