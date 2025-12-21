كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

2025-12-21 11:10
بلال الموسوي - مراسل
نظّمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - ثانوية المهدي (عج) شمسطار، حفلًا تكريميًا لـ74 تلميذة بلغن سن التكليف الشرعي، وذلك في قاعة الثانوية، بحضور ورعاية سماحة الشيخ محمد سبيتي، ومسؤول القطاع الثالث في حزب الله الحاج حسن حميّة، ومدير دائرة التربية الدينية في جمعية التعليم الديني الإسلامي في البقاع الحاج جمال خضر، إلى جانب فعاليات تربوية ودينية وأهالي التلميذات.

افتتح الحفل بتقديم باقات إنشادية مميزة أدّتها التلميذات المكلفات، ثمّ ألقى الشيخ سبيتي كلمة تحدث فيها عن قدسية الحجاب، وأهمية الالتزام به كعلامة على النضج الديني، مثمنًا دور الأهل والمدرسة في تربية الأبناء على القيم الإسلامية.

من جهته، أكد مدير الثانوية الأستاذ عبد الله زين على التزام المؤسسة الإسلامية ببناء جيل صالح، واعٍ، ومثقف، يسير على نهج الشهداء، ويؤمن برسالة التربية والوعي 

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التكريمية على التلميذات المكلفات.

الحجاب شمسطار مدارس المهدي (ع)
