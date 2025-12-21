أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض أنّه ومع انزلاق لبنان إلى التفاوض مع "الإسرائيلي" برئاسة مدني، فإن هذا المسار بات مفتوحًا على مخاطر ومحاذير تثير القلق.

وأضاف أنّ الموقفين الأميركي و"الإسرائيلي" اللذين صدرا، تعليقًا على الاجتماع الأخير في الناقورة، يتحدثان عن بحث جرى في التعاون الاقتصادي والعسكري بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، والبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية، وعن ربط المسار الأمني بالمسار السياسي والتقدم بينهما على نحو متكامل.

كلام النائب فيّاض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي نظمه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي الهادي غسان حجازي "أبو علي" في بلدة طيردبا، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات دينية واجتماعية.

وأشار إلى أن تحوّل لجنة الميكانيزم إلى إطار لبحث هذه القضايا، إنما يشكّل انحرافًا خطيرًا عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويجرّ لبنان إلى منحدر خطير لا يمكن تلافي نتائجه الكارثية، ويموضع الإطار التفاوضي في سياق الشروط والمطالب "الإسرائيلية" التي سيكون متعذّرًا الخروج منها.

وقال فيّاض: إننا نجدد التحذير من خطورة أن يتجاوز لبنان في لجنة الميكانيزم البحث في الانسحاب "الإسرائيلي" من المواقع المحتلة، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، إلى أية موضوعات أخرى اقتصادية أو سياسية.

وشدد على أن عودة الأهالي غير المشروطة إلى القرى الحدودية، وسيادة الدولة على كامل التراب اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية، وعلى الأخص المنطقة الحدودية، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وامتلاك الأدوات التي تتيح له ممارسة هذا الحق، يجب أن تشكّل ثوابت الموقف اللبناني التي لا تراجع عنها.

ورأى فيّاض في ختام كلمته أن تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الإمعان "الإسرائيلي" اليومي بالاغتيالات والغارات الجوية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يشكّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي اللبناني ويكشف فداحة التنازلات المجانية أمام العدو.

