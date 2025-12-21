أفادت وكالة "سانا" بأن القوات "الإسرائيلية" توغلت اليوم الأحد (21 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ دورية "إسرائيلية" مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت من نقطة العدنانية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزًا عند تقاطع قرية أم العظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.

وأضافت أنّ دورية أخرى توغلت غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقدمت خلال توغلها على إطلاق نار عشوائي في الهواء، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. كما توغلت دورية مؤلفة من خمس آليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

الكلمات المفتاحية