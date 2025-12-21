كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي فلين: الاستخبارات الأميركية تدعم اندلاع حرب بين روسيا و"الناتو"

عربي ودولي

توغل
عربي ودولي

توغل "إسرائيلي" جديد في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي في سورية

2025-12-21 11:20
65

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات "الإسرائيلية" توغلت اليوم الأحد (21 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ دورية "إسرائيلية" مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت من نقطة العدنانية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزًا عند تقاطع قرية أم العظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.

وأضافت أنّ دورية أخرى توغلت غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقدمت خلال توغلها على إطلاق نار عشوائي في الهواء، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. كما توغلت دورية مؤلفة من خمس آليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجولان السوري المحتل الجيش الاسرائيلي القنيطرة سورية
إقرأ المزيد
المزيد
فلين: الاستخبارات الأميركية تدعم اندلاع حرب بين روسيا و
فلين: الاستخبارات الأميركية تدعم اندلاع حرب بين روسيا و"الناتو"
عربي ودولي منذ ساعتين
توغل
توغل "إسرائيلي" جديد في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي في سورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
كتائب حزب الله العراق: المقاومة حقٌّ وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها
عربي ودولي منذ 17 ساعة
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
سموتريتش يقرّ بشرعنة 69 تجمعًا استيطانيًا ويؤكد: الهدف منع قيام دولة فلسطينية
سموتريتش يقرّ بشرعنة 69 تجمعًا استيطانيًا ويؤكد: الهدف منع قيام دولة فلسطينية
عين على العدو منذ 10 دقائق
مبادرة
مبادرة "السلام الأزرق" اجتياح "إسرائيلي" مائي بغطاء حكومي لبناني
مقالات منذ 21 دقيقة
هيئة الأسرى تكشف أوضاعًا صحية صعبة في معتقل
هيئة الأسرى تكشف أوضاعًا صحية صعبة في معتقل "ريمون"
فلسطين منذ ساعة
"معاريف": إيران تشنّ حربًا سيبرانية تهدّد "الأمن الإسرائيلي"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة