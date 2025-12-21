كشف المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، في منشور له، أن الاستخبارات الأميركية تدعم فكرة اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار فلين إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، أي دول "الناتو" باستثناء الولايات المتحدة، يتوق إلى صراع مع روسيا، معتبرًا أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية متواطئة مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وأجهزة الاستخبارات الأوروبية الأخرى لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أن هؤلاء الداعمين للحرب يسعون إلى صراع طويل بلا نهاية.

وأوضح فلين أن الولايات المتحدة متورطة منذ عشرين عامًا في حروب أفغانستان والعراق، ما كلّفها تريليونات الدولارات وأدى إلى تراجع كبير في مكانتها الدولية.

ودعا فلين الرئيس ترامب إلى التدخل في أوروبا الشرقية، مؤكدًا أن الشعب الأميركي لم يعد راغبًا في انفاق الأموال لدعم ما وصفه بـ"ديكتاتور صغير يعتقل المعارضة وأعضاء برلمانه ووسائل الإعلام"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

