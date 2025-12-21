كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الحاج حسن: حريصون على الانتخابات والعلاقة بين حزب الله وأمل راسخة والمقاومة باقية
الحاج حسن: حريصون على الانتخابات والعلاقة بين حزب الله وأمل راسخة والمقاومة باقية

2025-12-21 14:36
الحاج حسن: لا مكان في قاموسنا للاستسلام ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا
أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أنّ حزب الله حريص على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أنّ هناك من حاول خلال الفترة الماضية عزل أو الإضرار بالثنائي الشيعي، لكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر.

جاء كلام الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في القطاع الثامن بالتعاون مع شعبة حورتعلا، في دارة تامر أكرم المصري، بحضور مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وثقافية. واستُهلّ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم عن أرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

وأشار الحاج حسن إلى أن العدوّ الصهيوني يمارس ضغوطًا أمنية وعسكرية وسياسية للقضاء على المقاومة وسلاحها، مؤكّدًا أن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه.

وأضاف أن أولوية لبنان، مقاومةً وشعبًا وجيشًا، هي وقف العدوان، انسحاب "إسرائيل"، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة إستراتيجية دفاع وطنية.

وختم بالتأكيد أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار، أما "إسرائيل" فلم تلتزم، ولا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا.

 

