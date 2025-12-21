أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة مستمرة، وأن «طوفان الأقصى» مستمر، مشدداً على أن ما جرى من وقف لإطلاق النار ليس سوى وقفٍ مؤقت، وأن المقاومة لن تتخلى عن أهدافها في مواجهة كيان لا يعرف معنى الإنسانية.

كلام حمدان جاء في مقدمة المؤتمر العلمي السنوي الرابع الذي عقدته منظمة روافد تحت عنوان "طوفان الأقصى استذكار واستمرار"، بمشاركة واسعة لشخصيات دينية وسياسية وأكاديمية وإعلامية من داخل العراق وخارجه.

وأشار حمدان في كلمته إلى أهمية العلم والمعرفة في رسم مسارات المرحلة المقبلة، مثنياً على عقد المؤتمرات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي داخل الأمة.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات ستقام في غزة والقدس بعد إزالة الاحتلال، مشيداً بالمؤتمر وبالمشاركين والجهة المنظمة على إقامة نشاطات فكرية من هذا النوع.

بدوره، استعرض رئيس منظمة روافد الإعلامي محمد الحمد أبعاد عملية طوفان الأقصى ودورها في توحيد شعوب العالم حول القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أهمية جبهات الإسناد، وكاشفاً ما وصفه بالدور المتردد والمخزي لبعض الأنظمة العربية.

ورأى أن الولايات المتحدة تمرّ بأضعف مراحلها، داعياً إلى استثمار هذه المرحلة وعدم تقديم التنازلات أو العمل بمنطق المجاملات، وقال إن "العدو يصنع الموت ليتوسع، فيما تصنع المقاومة الحياة لتنهض المنطقة بالسيادة والكرامة والازدهار".

وأضاف الحمد أن عراقاً أولاً يتطلب فلسطين أولاً، ولا مستقبل آمناً دون كسر المشروع الصهيوني، مؤكداً أن فلسطين تشكّل خط الدفاع الأمامي عن الأمة بأكملها.

من جانبه، تحدث ممثل الإمام الخامنئي السيد مجتبى الحسيني عن الدور المفصلي لعملية طوفان الأقصى في إرباك الكيان الصهيوني وحلفائه، لافتا إلى أنها أسهمت في توحيد الأمة، ومؤكداً ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة.

وفي الإطار العلمي، أعلنت رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة بشرى الزويني انطلاق فعاليات عرض البحوث المشاركة، حيث استُهلّت الجلسات ببحث للدكتورة شارلوت كيتس من كندا أكدت فيه حق المجتمعات في مقاومة الاحتلال.

كما قدّم الدكتور علي حمية من لبنان بحثه، تلاه بحث للدكتور عمر الحامد من الأردن، إضافة إلى بحوث قدمها الباحثان نور علي وحارث علي من العراق.

وفي ختام المؤتمر، كرّم كل من السيد مجتبى الحسيني والدكتور أسامة حمدان نجل الشهيد القائد أبو باقر الساعدي ونجل الشهيد القائد عماد مغنية إلى جانب الباحثين المشاركين، تقديراً لجهودهم العلمية وإسهاماتهم الفكرية.

الكلمات المفتاحية