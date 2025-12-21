جسدت بلدة عيتا الشعب مشهدًا من مشاهد الصمود والثبات حيث استعادت ساحتها بهجتها وروحها الأصيلة من خلال نشاط اجتماعي أقامته الهيئات النسائية في البلدة، إذ اجتمع أبناء البلدة نهار اليوم الأحد 21/12/2025 في مأدبة غداء قروية أعادت إلى الأذهان لمسة من الزمن الجميل الذي اشتاقته الأرض والناس.

ولقد شهد اللقاء حضورًا كثيفًا من أبناء البلدة الذين لبّوا الدعوة ليعيدوا الحياة إلى قلب قريتهم غير آبهين بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة.

ولقد أقيم هذا النشاط في ظل تحليق مكثف للطيران المسيّر الصهيوني المعادي الذي لم يغادر الأجواء طيلة فترة اللقاء، كما نفذت قوات العدوّ تمشيطًا مكثفًا لأطراف عيتا الشعب بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع تجمع الأهالي في ساحة البلدة في محاولها لإرهابهم، إلا أن إصرار الحشود على البقاء في ساحة بلدتهم وتناول الطعام فيها كان ردًا حازمًا يعكس إرادة الحياة والصمود المتجذرة في نفوسهم حيث سادت أجواء من المودة والتحدي أثبتت أن عيتا الشعب لا تزال تنبض بالقوّة بفضل تلاحم أبنائها الذين حولوا مأدبة الغداء إلى رسالة صمود واضحة بوجه كلّ محاولات الترهيب.

