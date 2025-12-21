كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان

2025-12-21 18:43
واصلت قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان حيث استهدف الطيران المسيّر المعادي بعد ظهر الأحد 21/12/2025 سيارة في بلدة ياطر التابعة لقضاء بنت جبيل تلاها بوقت قصير استهداف دراجة نارية في البلدة ذاتها على بعد مسافة قصيرة من الغارة الأولى.

ولقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيد وسقوط جريح جراء هذين الاستهدافين الغادرين وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والتجسسي في أجواء المنطقة.

وفي سياق الاعتداءات أيضًا، استهدفت قوات العدو المتمركزة في موقع رويسات العلم المنازل السكنية في بلدة كفرشوبا بالرصاص الحي مما ألحق أضرارًا مادية ببعض المباني، فيما طال القصف المدفعي المعادي ليل أمس مزرعة شانوح في أطراف بلدة حلتا بالقذائف الضوئية. ولقد تزامن هذا التصعيد الميداني مع إعلان قيادة الجيش اللبناني عن تمكن وحدة عسكرية مختصة من العثور على جهاز تجسس "إسرائيلي" مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون وقامت بتفكيكه فورًا.

ودعت قيادة الجيش المواطنين في بيانها إلى ضرورة الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها بأي شكل من الأشكال والتبليغ الفوري عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

