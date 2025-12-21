كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة

لبنان

موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
لبنان

موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد

2025-12-21 19:50
58

 

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق التوقّف عن العمل في الإدارات العامة خلال فترة الأعياد، "انطلاقًا من إحساسها العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصها على مصالح المواطنين، وتأكيدًا على أنّ تحرّكاتها لم تكن يومًا في مواجهة المواطن، بل جاءت تعبيرًا عن حالة الغبن واللامبالاة التي تمارسها السلطة القائمة تجاه الحقوق المحقّة لموظفي القطاع العام، ولا سيّما في ظل وعود ولقاءات رسمية لم تتبلور نتائجها العملية بعد".

وأكدت الرابطة، في بيان، أنّ "هذا التعليق هو إجراء مؤقّت، يُعدّ بمثابة فترة سماح للحكومة من أجل إعادة النظر بجدية في مطالب الموظفين، على أن يُعاد تقييم الموقف واتّخاذ الخطوات المناسبة بعد انتهاء الأعياد، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحقوق الموظفين".

وحذّرت الرابطة من أنّ شهر كانون الثاني/يناير المقبل "سيكون كانون الغضب على مختلف الصعد، في حال استمرار سياسة التسويف والمماطلة، وقد يشهد تحرّكات تصعيدية مفتوحة ومتواصلة، بما يتناسب مع حجم المرحلة وخطورة الأوضاع".

وكانت الرابطة قد أعلنت، في بيان الأربعاء، استمرار الإضراب في الإدارة، من الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر حتّى مساء الأحد في 21 من الشهر نفسه، "لأن كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، ولأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة".

الكلمات المفتاحية
لبنان العمال
إقرأ المزيد
المزيد
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
لبنان منذ ساعتين
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
لبنان منذ 3 ساعات
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
لبنان منذ 3 ساعات
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
لبنان منذ 3 ساعات
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
لبنان منذ 3 ساعات
بطولة لبنان: فوز الأنصار وجويا
بطولة لبنان: فوز الأنصار وجويا
رياضة منذ 4 ساعات
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة