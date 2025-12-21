كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض

2025-12-21 20:10
نظمت الهيئات النسائية في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان مضيفًا قرويًا يُعد الأكبر في المنطقة وذلك عن أرواح الشهداء الأبرار في مبادرة تعكس عمق الروابط الاجتماعية والروحية في القرى الحدودية الصامدة. ولقد شهد التجمع مشاركة حشد كبيرٍ من أهالي عيتا الشعب والقرى المجاورة الذين اجتمعوا في أجواء ملؤها الفخر والاعتزاز بتضحيات أبنائهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات هي استمرار لنهج الوفاء الذي لا يتغير مهما عظمت التحديات.

ولقد شكل هذا النشاط تعبيرًا واضحًا عن خيار المقاومة والتمسك بالقيم الوطنية والإسلامية التي ارتقى الشهداء دفاعًا عنها حيث تحول المضيف إلى ملتقى شعبي يجدد فيه الأهالي ثباتهم في أرضهم، ويؤكدون من خلاله أن دماء الشهداء هي الحصن المنيع الذي يحمي القرى ويصون كرامتها. ولقد سادت أجواء من الوحدة والتكاتف بين المشاركين الذين رأوا في هذا العمل القروي رسالة صمود قويةً تثبت أن إرادة الحياة في الجنوب تستمد قوتها من عبق الشهادة وبطولات المقاومين.

