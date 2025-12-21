كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

نائب الرئيس الإيراني: سنقطع يد من يعتدي على بلادنا
إيران

نائب الرئيس الإيراني: سنقطع يد من يعتدي على بلادنا

2025-12-21 20:47
44

 

قال نائب رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية محسن إسماعيلي: إن "كل من يعتدي على بلادنا وقيمنا سنواجهه بحزمٍ ونقطع يده بقوةٍ".

جاء ذلك خلال مشاركة إسماعيلي في الملتقى الوطني "السلام وعالمٌ خالٍ من العنف"، حيث قال: "إن ما نتعلمه من القرآن الكريم يتجاوز مجرد الدعوة إلى حياةٍ خاليةٍ من العنف، إذ إن القرآن يوصي بحياةٍ قائمةٍ على المودة، لا الاكتفاء بنبذ العنف فحسب".

وأشار إسماعيلي إلى أن أساس السياسة الخارجية الإيرانية والمبدأ الجوهري للعلاقات الدولية في الجمهورية الإسلامية الذي ينطلق من تعاليم القرآن الكريم، قائمٌ على عالمٍ خالٍ من العنف؛ مبيّنًا أن هذا الهدف ليس الغاية النهائية، وإنما يمثل الخطوة الأولى المتمثلة في بناء مثل هذا العالم.

وفي إشارةٍ إلى تعاليم القرآن الكريم بهذا الشأن، أوضح إسماعيلي أن توصية القرآن هي العيش في إطارٍ من المودة؛ مشدّدًا في الوقت نفسه على أن "من يرفع السلاح في وجهنا لا خيار سوى الرد عليه، غير أن التعاليم الإسلامية تؤكد بأن استخدام القوة القهرية يقتصر على الدفاع فقط، وأن وجود القوة العسكرية يهدف إلى الردع لا غير".

وتابع إسماعيلي: "مع أننا سنواجه بحزمٍ كل من يعتدي على الوطن وقيمه، فإننا في المقابل ملتزمون بترسيخ علاقاتٍ قائمةٍ على الاحترام والمحبة مع كل من يحترم معتقداتنا وقيمنا".

وختم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية تصريحاته بالقول: "إن العنف السائد في العالم المعاصر نابعٌ من الجهل الحديث"؛ مشيرًا إلى أن المثال الأوضح على هذا العنف المتأتي من الجاهلية المعاصرة يمكن مشاهدته في أوضاع غزة وحرب الـ 12 يومًا العدوانيّة على إيران".

