كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الضفّة الغربية: مواجهات عنيفة وتصدٍّ فلسطينيّ لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين

لبنان

النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
لبنان

النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا

2025-12-21 21:47
54

 

نظم حزب الله وعائلة الشهيد خضر تركي سجد ناصر الدين "بحر العلوم" احتفالًا في بلدة الناصرية بمناسبة ذكرى الثالث للشهيد، بحضور علماء الدين وعوائل الشهداء والفعاليات المحلية والأهالي. وألقى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر كلمةً شدد فيها على أن خط المقاومة لن يُترك مهما بلغت الضغوط الخارجية أو الداخلية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضغوط هو ضرب المقاومة وإعادة تشكيل خارطة لبنان بما يتوافق مع مشروع "إسرائيل الكبرى" الممتد من الفرات إلى النيل.

وأوضح النمر أن المقاومة كانت وستبقى العقبة الأساسية أمام هذا المشروع، مجددًا العهد بأن أتباع الإمام الحسين عليه السلام لن يرفعوا رايةً بيضاءَ ولن يستسلموا أبدًا. وأشار إلى أن حزب الله سيبقى دائمًا إلى جانب الناس، مؤكدًا أن أهالي المنطقة هم أهل الشرف والكرامة والوفاء، وأن الحزب سيبقى معهم من منطلق الانتماء الواحد والمصير المشترك.

وتطرق إلى الاستحقاق النيابي المقبل، مشددًا على أن خصوم المقاومة يراهنون على خرق مقعدينِ في منطقة بعلبك الهرمل، لكنّه أكد من موقع الشهداء أن الرهان الحقيقي هو على حصد أكبر عددٍ ممكنٍ من المقاعد؛ استنادًا إلى وفاء المجتمع وتضحياته التي تشمل الدماء والأصوات. ولقد اختتم الاحتفال بمجلس عزاءٍ حسينيٍّ ألقاه الشيخ أحمد صقر في أجواءٍ إيمانيةٍ جسدت الوفاء لدماء الشهداء وثباتهم على النهج المقاومِ.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع حسين النمر
إقرأ المزيد
المزيد
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
لبنان منذ ساعتين
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
لبنان منذ 3 ساعات
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
النائب علي المقداد: وزير الخارجية يتعاطى كميليشيا داخل الوزارة
لبنان منذ 3 ساعات
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
موظفو الإدارة العامة يعلنون تعليق إضرابهم خلال فترة الأعياد
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
النمر: لن نترك خط المقاومة مهما اشتدت الضغوط والرهان على وفاء أهلنا
لبنان منذ ساعتين
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
لبنان منذ 3 ساعات
احتفال تكريمي لحفظة القرآن في بعلبك.. السيد شكر: مسار المقاومة مستمر
احتفال تكريمي لحفظة القرآن في بعلبك.. السيد شكر: مسار المقاومة مستمر
لبنان منذ 5 ساعات
الحاج حسن: حريصون على الانتخابات والعلاقة بين حزب الله وأمل راسخة والمقاومة باقية
الحاج حسن: حريصون على الانتخابات والعلاقة بين حزب الله وأمل راسخة والمقاومة باقية
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة