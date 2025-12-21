نظم حزب الله وعائلة الشهيد خضر تركي سجد ناصر الدين "بحر العلوم" احتفالًا في بلدة الناصرية بمناسبة ذكرى الثالث للشهيد، بحضور علماء الدين وعوائل الشهداء والفعاليات المحلية والأهالي. وألقى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر كلمةً شدد فيها على أن خط المقاومة لن يُترك مهما بلغت الضغوط الخارجية أو الداخلية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضغوط هو ضرب المقاومة وإعادة تشكيل خارطة لبنان بما يتوافق مع مشروع "إسرائيل الكبرى" الممتد من الفرات إلى النيل.

وأوضح النمر أن المقاومة كانت وستبقى العقبة الأساسية أمام هذا المشروع، مجددًا العهد بأن أتباع الإمام الحسين عليه السلام لن يرفعوا رايةً بيضاءَ ولن يستسلموا أبدًا. وأشار إلى أن حزب الله سيبقى دائمًا إلى جانب الناس، مؤكدًا أن أهالي المنطقة هم أهل الشرف والكرامة والوفاء، وأن الحزب سيبقى معهم من منطلق الانتماء الواحد والمصير المشترك.

وتطرق إلى الاستحقاق النيابي المقبل، مشددًا على أن خصوم المقاومة يراهنون على خرق مقعدينِ في منطقة بعلبك الهرمل، لكنّه أكد من موقع الشهداء أن الرهان الحقيقي هو على حصد أكبر عددٍ ممكنٍ من المقاعد؛ استنادًا إلى وفاء المجتمع وتضحياته التي تشمل الدماء والأصوات. ولقد اختتم الاحتفال بمجلس عزاءٍ حسينيٍّ ألقاه الشيخ أحمد صقر في أجواءٍ إيمانيةٍ جسدت الوفاء لدماء الشهداء وثباتهم على النهج المقاومِ.

الكلمات المفتاحية