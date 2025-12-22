المقال التالي الاحتلال يواصل اعتداءاته وخروقاته في قطاع غزة
خاص العهد
غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة
أقامت وحدة العمل النسائي في حزب الله، بالتعاون مع أهالي بلدة عيتا الشعب، غداءً قرويًا بسيطًا، في خطوة تعبّر عن تمسّكهم ببلدتهم بعد ما تعرّضت له من دمار جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. ويأتي هذا النشاط كجزء من مبادرات الجنوبيين لتعزيز الحضور الأهلي والتكافل الاجتماعي، وتأكيد التمسك بالأرض واستمرارية الحياة رغم التحديات.