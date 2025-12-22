Your browser does not support the video tag.

أقامت وحدة العمل النسائي في حزب الله، بالتعاون مع أهالي بلدة عيتا الشعب، غداءً قرويًا بسيطًا، في خطوة تعبّر عن تمسّكهم ببلدتهم بعد ما تعرّضت له من دمار جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. ويأتي هذا النشاط كجزء من مبادرات الجنوبيين لتعزيز الحضور الأهلي والتكافل الاجتماعي، وتأكيد التمسك بالأرض واستمرارية الحياة رغم التحديات.



الكلمات المفتاحية