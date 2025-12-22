كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الاحتلال يواصل اعتداءاته وخروقاته في قطاع غزة

خاص العهد

خاص العهد

غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة

2025-12-22 09:38
123
هاشم رضا - مصور
9 مقالاً

صحافي لبناني

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

أقامت وحدة العمل النسائي في حزب الله، بالتعاون مع أهالي بلدة عيتا الشعب، غداءً قرويًا بسيطًا، في خطوة تعبّر عن تمسّكهم ببلدتهم بعد ما تعرّضت له من دمار جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. ويأتي هذا النشاط كجزء من مبادرات الجنوبيين لتعزيز الحضور الأهلي والتكافل الاجتماعي، وتأكيد التمسك بالأرض واستمرارية الحياة رغم التحديات.
 

الكلمات المفتاحية
الجنوب وحدة العمل النسائي في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة
غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة
خاص العهد منذ 4 ساعات
"مطعم سيد بكر".. 200 عام من تقديم الكباب المشوي
خاص العهد منذ يوم
"سيد القصر".. سيرةٌ غائرةٌ في بطولات المقاومة وسردية الوعي والهوية
خاص العهد منذ يوم
يشوعي لـ
يشوعي لـ"العهد" عن مشروع قانون الفجوة المالية: "تنقيط" للودائع.. والسندات "وهمٌ"
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة
غداء قروي في عيتا الشعب: تمسكٌ بالأرض واستمرارية للحياة
خاص العهد منذ 4 ساعات
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
عيتا الشعب: أكبر مضيف قروي عن أرواح الشهداء تأكيدًا على الوفاء والتمسك بالأرض
لبنان منذ 18 ساعة
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان
شهيد وجريح باستهداف العدو لسيارة ودراجة في ياطر جنوب لبنان
لبنان منذ 19 ساعة
"سيد القصر".. سيرةٌ غائرةٌ في بطولات المقاومة وسردية الوعي والهوية
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة