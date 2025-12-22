يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في يومه 73، في سلسلة اعتداءات برية وجوية مكثفة، استهدفت مختلف مناطق قطاع غزّة، أوقعت مزيدًا من الشهداء والمصابين، والدمار.



إمعانًا في عدوانه شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي" الحربي، صباح يوم الاثنين (22 كانون الأول/ديسمبر 2025)، سلسلة غارات جوية عنيفة على شرق مدينتي خان يونس ورفح، في جنوب قطاع غزة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال القصف على المدينتين. كما أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لمنازل المواطنين في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

إلى ذلك؛ فتحت الطائرات المروحية الهجومية نيرانها بكثافة على مناطق شرقي مدينة خان يونس وجنوبيها، في ما أطلقت الآليات العسكرية المتمركزة في شرقيها النار بشكل متواصل.

في مدينة رفح، شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" ثلاث غارات جوية استهدفت أحياءً سكنية في شرق المدينة، فيما أطلق الطيران المروحي نيرانه صوب المدينة مستهدفًا الأحياء نفسها، كذللك يواصل الطيران الحربي التجسسي تحليقه في أجواء جنوبي قطاع غزّة على ارتفاعات مختلفة.

في وسط قطاع غزة؛ أطلقت طائرة مروحيات الاحتلال "الإسرائيلي" النار على شرقي مخيم البريج مستهدفة منازل المواطنين.وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 مواطنين، بينهم امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة، في اعتداءين منفصلين في حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزّة.

كذلك تقدمت آليات الاحتلال باتّجاه مناطق متفرقة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة، وسط إطلاق نار كثيف شملت: الترنس، الهوجا، نصار ودوار زايد. وفقًا لشهود عيان؛ شرعت آليات الاحتلال بالتجريف في تلك المناطق ووضع مكعبات صفراء في خطوة تمهّد لتوسيع السيطرة على الأرض. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف متعددة استهدفت مباني سكنية في شرق حيّ الزيتون شرق مدينة غزّة.

في تداعيات المنخفض الجوي؛ أفيد عن انهيار مبنى مأهول بالسكان قرب دوار فلسطين، في حي الرمال غربي مدينة غزّة، حيث تمكّن السكان من الخروج من دون وقوع إصابات. وكان أربعة مواطنين توفوا تحت انقاض منزل عائلة لبد في حيّ الشيخ رضوان بعد انهيار منزلهم. وتوفي 20 مواطنًا في القطاع بسبب انهيار 22 منزلًا، منذ مطلع الشهر الجاري.

الإحصائيات

منذ وقف إطلاق النار، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 401 شهيد و1108 مصابين، فيما جرى انتشال 641 جثمانًا.

كما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 70925 شهيدًا و171185 جريحًا وفقًا لإحصائيات رسمية تحصيها وزارة الصحة الفلسطينية.

