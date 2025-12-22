في جديد حملات التهديد والوعيد، والتي لا تفقه الولايات المتحدة غيرها، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته للأراضي المحتلة، يوم أمس الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حماس وحزب الله إذا لم يتخلّيا عن سلاحهما، على حدّ تعبيره.

غراهام، والمعروف بتطرّفه في العداء لحركات المقاومة في المنطقة، قال: "إذا رفض حزب الله التخلّي عن سلاحه الثقيل، فسيتعين علينا الانخراط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان و"إسرائيل" والولايات المتحدة للقضاء على حزب الله"، وفقًا لزعمه.

كما أشار غراهام إلى أن حركة حماس تعيد تسليح نفسها وتعزز قدراتها القتالية في غزة، وأن حزب الله يطور ترسانته العسكرية في لبنان. هو يرى ذلك تهديدًا لاستقرار المنطقة، بحسب ادّعائه، مضيفًا: "حزب الله في الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكًا، وهذا وضع غير مقبول"، كما عبّر.

وفي وقت سابق، عقد غراهام اجتماعًا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في "تل أبيب"، قبيل زيارة الأخير المرتقبة إلى فلوريدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

