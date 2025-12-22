تخليدًا للدماء الزاكية ووفاءً للتضحيات التي بُذلت من أجل حفظ كرامة الوطن وأهله، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد أحمد خضر فخر الدين (ساجد غريب) في النبعة - المتن الشمالي، والذي ارتقى في مواجهات شمع البطولية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. إيهاب حمادة، إلى جانب عوائل الشهداء وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وجمع من أهالي المنطقة والجوار.

استُهل الحفل التأبيني بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ ألقى النائب د. إيهاب حمادة كلمة حزب الله أكد فيها بأن "حزب الله يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأنه مؤمن بثبات بيئة المقاومة، فهي المقاومة بعينها، وهي التي تحمل الرؤية والأهداف والمسار".

وأشار النائب حمادة إلى: "أن بعض رعاة القوى السياسية في الداخل بدأ يطرح تأجيل الانتخابات النيابية طرحًا علنيًا، لعلهم من خلال التأجيل يكسبون بعض الوقت ليُحدثوا تغييرًا في بيئة المقاومة، لكن هذه البيئة تزداد التصاقًا بالمقاومة وخياراتها".

كما توجّه النائب حمادة بـ"الشكر للنواب الذين لبّوا دعوة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحضور جلسة الهيئة العامة التي نتج عنها إقرار قوانين حياتية مرتبطة بكلّ اللبنانيين وليست لفئة دون أخرى. أما الذين لا تهمّهم سوى مصالحهم الخاصة وزواريبهم الضيقة وأوهامهم وأحلامهم فقد قاطعوا الجلسة خدمة للخارج؛ حيث أصبحوا معزولين عن بقية المكوّنات السياسية في لبنان".

وختم النائب حمادة بالقول: "كل ما تسمعونه من ضخ إعلامي وتهويل سياسي، لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبيئتها التي أثبتت، وتثبت يوميًا، تمسّكها بخيار الصمود في وجه العدوان. المقاومة قوية ومقتدرة، وما يؤكد ذلك هو الهجمة العالمية عليها وحركة الوفود الدولية، فلماذا كلّ هذا الاهتمام بلبنان من الدول لولا وجود مقاومة مقتدرة وقوية تشكّل سدًا منيعًا لأي محاولة احتلال وعدوان على لبنان وشعبه".

