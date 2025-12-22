كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جمعية "وتعاونوا" تواصل رسالتها الإنسانية في الضنية مع اشتداد البرد

لبنان

النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
لبنان

النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 

2025-12-22 12:36
74

تخليدًا للدماء الزاكية ووفاءً للتضحيات التي بُذلت من أجل حفظ كرامة الوطن وأهله، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد أحمد خضر فخر الدين (ساجد غريب) في النبعة - المتن الشمالي، والذي ارتقى في مواجهات شمع البطولية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. إيهاب حمادة، إلى جانب عوائل الشهداء وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وجمع من أهالي المنطقة والجوار.

استُهل الحفل التأبيني بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ ألقى النائب د. إيهاب حمادة كلمة حزب الله أكد فيها بأن "حزب الله يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأنه مؤمن بثبات بيئة المقاومة، فهي المقاومة بعينها، وهي التي تحمل الرؤية والأهداف والمسار".

وأشار النائب حمادة إلى: "أن بعض رعاة القوى السياسية في الداخل بدأ يطرح تأجيل الانتخابات النيابية طرحًا علنيًا، لعلهم من خلال التأجيل يكسبون بعض الوقت ليُحدثوا تغييرًا في بيئة المقاومة، لكن هذه البيئة تزداد التصاقًا بالمقاومة وخياراتها".

كما توجّه النائب حمادة بـ"الشكر للنواب الذين لبّوا دعوة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحضور جلسة الهيئة العامة التي نتج عنها إقرار قوانين حياتية مرتبطة بكلّ اللبنانيين وليست لفئة دون أخرى. أما الذين لا تهمّهم سوى مصالحهم الخاصة وزواريبهم الضيقة وأوهامهم وأحلامهم فقد قاطعوا الجلسة خدمة للخارج؛ حيث أصبحوا معزولين عن بقية المكوّنات السياسية في لبنان".

وختم النائب حمادة بالقول: "كل ما تسمعونه من ضخ إعلامي وتهويل سياسي، لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبيئتها التي أثبتت، وتثبت يوميًا، تمسّكها بخيار الصمود في وجه العدوان. المقاومة قوية ومقتدرة، وما يؤكد ذلك هو الهجمة العالمية عليها وحركة الوفود الدولية، فلماذا كلّ هذا الاهتمام بلبنان من الدول لولا وجود مقاومة مقتدرة وقوية تشكّل سدًا منيعًا لأي محاولة احتلال وعدوان على لبنان وشعبه".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء المقاومة ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية
جمعية "وتعاونوا" تواصل رسالتها الإنسانية في الضنية مع اشتداد البرد
لبنان منذ 56 دقيقة
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
لبنان منذ ساعة
الشيخ خليل رزق: لا تراجع عن خيار المقاومة مهما طال واستطال العدوان
الشيخ خليل رزق: لا تراجع عن خيار المقاومة مهما طال واستطال العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعة
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: المماطلة تجعل الانتظام الإداري في الوظيفة العامة خطرًا
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: المماطلة تجعل الانتظام الإداري في الوظيفة العامة خطرًا
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
جمعية
جمعية "وتعاونوا" تواصل رسالتها الإنسانية في الضنية مع اشتداد البرد
لبنان منذ 56 دقيقة
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
لبنان منذ ساعة
الشيخ خليل رزق: لا تراجع عن خيار المقاومة مهما طال واستطال العدوان
الشيخ خليل رزق: لا تراجع عن خيار المقاومة مهما طال واستطال العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعة
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: المماطلة تجعل الانتظام الإداري في الوظيفة العامة خطرًا
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: المماطلة تجعل الانتظام الإداري في الوظيفة العامة خطرًا
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة