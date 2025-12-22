مع بدء تساقط الثلوج في أعالي قرى الضنية الشمالية واشتداد موجة البرد القارس؛ تواصل جمعية "وتعاونوا" رسالتها الإنسانية؛ فقد قامت بتوزيع مساعدات غذائية على عدد من القرى الجردية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن العائلات الأكثر حاجة خلال فصل الشتاء.

يستفيد من هذه التقديمات أكثر من ثلاثة آلاف عائلة شهريًا؛ إذ تسهم المساعدات في تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع كلفة المعيشة؛ لاسيما في المناطق الجردية التي تعاني قسوة الشتاء وقلة الموارد.

كما أكد الشيخ علي زين الدين الإداري، في جمعية "وتعاونوا"، أن هذه المبادرة تحمل رسالة وفاء لأهالي الضنية الذين احتضنوا الوافدين، خلال العدوان الأخير على لبنان مجسدين أسمى معاني التضامن والتكافل الاجتماعي مشدّدًا على: "أن العطاء في هذه المنطقة نهج راسخ لا يتبدل، وأن الوقوف إلى جانب أهلها اليوم هو واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون عملًا إغاثيًا".

من جهته؛ توجه منهل هرموش أحد فعاليات الضنية بالشكر إلى جمعية "وتعاونوا" على عطائها المتواصل. ورأى أن هذا الدور ليس غريبًا على من قدم الدماء دفاعًا عن الوطن، ويواصل اليوم تقديم الخدمات والدعم للشعب المستضعف؛ مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز صمود الأهالي في مناطقهم.

تندرج هذه الخطوة ضمن حملة شتوية متكاملة أطلقتها جمعية "وتعاونوا"؛ ومن المقرر أن تشمل قريبًا توزيع مستلزمات التدفئة في إطار دعم صمود القرى الجردية ومساعدتها في مواجهة الظروف المناخية والاقتصادية القاسية وترسيخ ثقافة التعاون والتضامن في أصعب المراحل.

