المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر

2025-12-22 16:35
فاز منتخب المغرب، مساء أمس الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 2-0، في افتتاح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها 35.

وعلى ‌استاد "مولاي ‌عبد ‌الله" في ⁠الرباط، افتتح المغرب التسجيل عبر إبراهيم دياز، في الدقيقة 55، بعد تمريرة طويلة داخل منطقة ⁠الجزاء من سفيان أمرابط ‌سيطر عليها نصير مزراوي ، قبل أن يمررها دياز الذي سددها مباشرة في شباك حارس جزر القمر.

وضاعف المغرب تقدمه في الدقيقة 74، عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة رائعة لزميله ⁠أيوب الكعبي الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.

وبينما تصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ظلت جزر القمر دون رصيد.

وستلعب مالي أمام زامبيا اليوم الاثنين ضمن ‌منافسات المجموعة ذاتها.

الكلمات المفتاحية
المغرب كرة القدم كأس أمم أفريقيا 2025
