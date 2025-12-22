كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الإعلام الحكومي في غزة: 875 خرقًا من الاحتلال لوقف النار خلفت 411 شهيدًا و1112 مصابًا

لبنان

اعتداءات العدو
لبنان

اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على لبنان متواصلة وارتقاء 3 شهداء في صيدا

2025-12-22 16:52
42

استُشهد ثلاثة مواطنين، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، جرّاء الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الجنوب، والتي تعددّت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف "هاون" وإلقاء محلّقات العدو قنابل على بلدات جنوبية، فيما واصل الطيران المُسيَّر الصهيوني خرقه الأجواء جنوبًا ليصل إلى البقاع.

وأسفرت غارة من مسيَّرة صهيونية على سيارة مدنية على طريق عقتنيت - القنيطرة في قضاء صيدا عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

وفي سياق متصل، استهدف الموقع المستحدث لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة أحراج المنطقة بـ4 قذائف "هاون". كما أطلق جيش الاحتلال قذيفة مدفعية في اتجاه البحر في منطقة رأس الناقورة، بحسب قناة "المنار".

كذلك، استهدف موقع العدو في بلدة المالكية أطراف بلدة عيترون بالرصاص. 

وألقت محلّقة قنبلة على بلدة حولا، في حين ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية بين بلدتَي علما الشعب والضهيرة في الجنوب.

في غضون ذلك، خرقت مُسيَّرات العدو الأجواء اللبنانية وحلّقت في أجواء صور وقرى القضاء وفي أجواء صيدا.

وكانت مُسيَّرات العدو قد خرقت أجواء منطقة البقاع، قبل ظهر الاثنين، حيث حلّقت على مستوى منخفض فوق مدينة بعلبك والقرى المجاورة لها.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي صيدا
إقرأ المزيد
المزيد
النائب المقداد: خطاب أحد النواب تحريضي واختلط ‏عليه موقف فريقه السياسي وموقف الدولة
النائب المقداد: خطاب أحد النواب تحريضي واختلط ‏عليه موقف فريقه السياسي وموقف الدولة
لبنان منذ 10 دقائق
اعتداءات العدو
اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على لبنان متواصلة وارتقاء 3 شهداء في صيدا
لبنان منذ ساعة
جمعية
جمعية "وتعاونوا" تواصل رسالتها الإنسانية في الضنية مع اشتداد البرد
لبنان منذ 5 ساعات
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الإعلام الحكومي في غزة: 875 خرقًا من الاحتلال لوقف النار خلفت 411 شهيدًا و1112 مصابًا
الإعلام الحكومي في غزة: 875 خرقًا من الاحتلال لوقف النار خلفت 411 شهيدًا و1112 مصابًا
فلسطين منذ 34 دقيقة
اعتداءات العدو
اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على لبنان متواصلة وارتقاء 3 شهداء في صيدا
لبنان منذ ساعة
جمعية
جمعية "وتعاونوا" تواصل رسالتها الإنسانية في الضنية مع اشتداد البرد
لبنان منذ 5 ساعات
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
النائب حمادة: الضخ الإعلامي والتهويل السياسي لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبئتها 
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة