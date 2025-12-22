لبنان
النائب المقداد: خطاب أحد النواب تحريضي واختلط عليه موقف فريقه السياسي وموقف الدولة
أسف عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، لأنْ "يلجأ أحد النواب إلى الخطاب التحريضي والتوصيفات المعلّبة، بعيدًا عن النقاش السياسي الموضوعي والمسؤول".
وقال النائب المقداد، في بيان، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025: "هذا النائب اعتاد هو وفريقه السياسي اتهام الآخرين باللاشرعية أو بالارتهان للخارج، وهي مواقف لا ترقى إلى أيّ مستوى من المصداقية، ولا تخدم مصلحة لبنان ولا صورته".
وعلّق النائب المقداد على ادعاء النائب بأنّ مواقف وزير الخارجية يوسف رجي "تعبّر عن الموقف الرسمي للبنان"، فقال: "هي مغالطة واضحة، إذ اختلط على النائب موقف فريقه السياسي وموقف الدولة"، موضحًا أنّ "السياسة الخارجية تُرسَم في مجلس الوزراء مجتمِعًا، وضمن الأصول الدستورية، ويُعبَّر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف أحادية أو خطابات شعبوية موجّهة إلى الاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن".
وأضاف: "إنّنا وبما نمثّل من شريحة وطنية كبيرة من اللبنانيين لسنا بحاجة إلى دروس من أيّ طرف في الوطنية أو السيادة التي بذلنا من أجلها الغالي والنفيس، وكنّا نتمنّى حقًا أنْ تحقق مواقف وزير الخارجية مصلحة لبنان وشعبه وليس مصلحة أعدائه".