أسف عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، لأنْ "يلجأ أحد النواب إلى الخطاب التحريضي والتوصيفات المعلّبة، بعيدًا عن النقاش السياسي ‏الموضوعي والمسؤول".

وقال النائب المقداد، في بيان، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025: "هذا النائب اعتاد هو وفريقه السياسي اتهام الآخرين باللاشرعية أو بالارتهان للخارج، وهي ‏مواقف لا ترقى إلى أيّ مستوى من المصداقية، ولا تخدم مصلحة لبنان ولا صورته".‏

وعلّق النائب المقداد على ادعاء النائب بأنّ مواقف وزير الخارجية يوسف رجي "تعبّر عن الموقف الرسمي للبنان"، فقال: "هي مغالطة واضحة، إذ اختلط ‏على النائب موقف فريقه السياسي وموقف الدولة"، موضحًا أنّ "السياسة الخارجية تُرسَم في مجلس الوزراء مجتمِعًا، ‏وضمن الأصول الدستورية، ويُعبَّر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف أحادية أو خطابات ‏شعبوية موجّهة إلى الاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن".‏

وأضاف: "إنّنا وبما نمثّل من شريحة وطنية كبيرة من اللبنانيين لسنا بحاجة إلى دروس من أيّ طرف في الوطنية أو ‏السيادة التي بذلنا من أجلها الغالي والنفيس، وكنّا نتمنّى حقًا أنْ تحقق مواقف وزير الخارجية مصلحة ‏لبنان وشعبه وليس مصلحة أعدائه".‏



