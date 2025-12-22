أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن رغبة روما في الاحتفاظ بوجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان "اليونيفيل" أواخر عام 2027.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، في منشور على منصة "أكس": "حتى بعد انسحاب قوات "اليونيفيل" من جنوب لبنان، ستواصل إيطاليا الاضطلاع بدورها الداعم، عن قناعة، لوجود دولي في هذا البلد".

وردًّا على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول ما إذا كان هذا الموقف يعني الإبقاء على وجود عسكري إيطالي، أكّد متحدث باسم الدفاع الإيطالية صحة ذلك.

