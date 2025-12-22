كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الذكاء الاصطناعي والتوحد: تشخيص مبكر وعلاجات علمية تبدِّد الوهم

عربي ودولي

تصعيد
عربي ودولي

تصعيد "إسرائيلي" في الجنوب السوري والضفّة ولبنان: الاحتلال بين الغارات والاستيطان

2025-12-22 20:20
48

 تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  تنفيذ توغلات شبه يومية في الجنوب السوري، وتحديدًا في محافظة القنيطرة، تتخللها عمليات اعتقال ونصب حواجز وتجريف للأراضي، ما أثار حالة من الغضب الشعبي المتصاعد في المنطقة.

رغم تراجع التهديدات العسكرية المباشرة، يواصل الجيش "الإسرائيلي" شن غارات جوية على مواقع سورية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت تابعة للجيش السوري، بحسب المصادر المحلية.

الضفّة الغربية تحت الضغط
وفي الضفّة الغربية، أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها من تصاعد عنف ناشطين من اليمين المتطرّف، وسط ضغوط من دول عربية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد. وتخشى واشنطن أن تؤدي الخطط "الإسرائيلية" لإقامة تجمعات استيطانية جديدة إلى تهديد جهود التهدئة الإقليمية وإعاقة أي اختراق دبلوماسي بين "إسرائيل" والعالم العربي.

لبنان واستمرار الجمود
على صعيد لبنان، لم يسفر الاجتماع الأخير للجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"، بحضور ممثلين من الطرفين والولايات المتحدة، عن تحقيق أي تقدم ملموس، مع استمرار دعم واشنطن لموقف تل أبيب المتشدد تجاه بيروت.

ويزيد الوضع تعقيدًا قيام "إسرائيل" بتزويد حليفتها الأميركية بمعلومات استخباراتية عن نشاطات متعددة لحزب الله، ما يعزز الشكوك الأميركية في قدرة بيروت على ضبط الوضع.

ونقل المقال عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع، السبت الماضي، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو سيواجه تحديًا معقّدًا في إدارة هذه الملفات المتشابكة، وقد يُطلب منه تقديم تنازلات بشأن بعضها، في وقت تفضل فيه واشنطن التهدئة، فيما تتحسب "إسرائيل" لجولة صراع جديدة محتملة.

الكلمات المفتاحية
سوريا لبنان فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
ضحايا ونزوح جماعي في حلب جرّاء مواجهات بين الحكومة وقسد
ضحايا ونزوح جماعي في حلب جرّاء مواجهات بين الحكومة وقسد
عربي ودولي منذ 8 دقائق
الصين تخترق أميركا منذ عامين: ماذا نعرف عن إعصار
الصين تخترق أميركا منذ عامين: ماذا نعرف عن إعصار "الملح"؟
عربي ودولي منذ ساعة
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في الجنوب السوري والضفّة ولبنان: الاحتلال بين الغارات والاستيطان
عربي ودولي منذ ساعة
إيطاليا: نرغب في الإبقاء على وجود عسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة
إيطاليا: نرغب في الإبقاء على وجود عسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ضحايا ونزوح جماعي في حلب جرّاء مواجهات بين الحكومة وقسد
ضحايا ونزوح جماعي في حلب جرّاء مواجهات بين الحكومة وقسد
عربي ودولي منذ 8 دقائق
من سلسلة جرائم الصهاينة بحق المدنيين: جريمة استهداف أسرة كاملة من آل عثمان في جنتا
من سلسلة جرائم الصهاينة بحق المدنيين: جريمة استهداف أسرة كاملة من آل عثمان في جنتا
لبنان منذ 51 دقيقة
يوم صحي مجاني في المريجة.. صورة مصغرة عن العيش المشترك في الضاحية
يوم صحي مجاني في المريجة.. صورة مصغرة عن العيش المشترك في الضاحية
خاص العهد منذ ساعة
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في الجنوب السوري والضفّة ولبنان: الاحتلال بين الغارات والاستيطان
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة