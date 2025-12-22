كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي يوم صحي مجاني في المريجة.. صورة مصغرة عن العيش المشترك في الضاحية

تكنولوجيا

قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية
تكنولوجيا

قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية

2025-12-22 20:29
46

تمكّن قراصنة من ابتكار طرائق جديدة لاختراق حسابات "واتساب" دون الحاجة لاستغلال أي ثغرات أو هجمات سيبرانية تقليدية، عبر استغلال ميزة داخل المنصة تستخدم بكثرة، وفق تقرير موقع "تيك رادار" التقني.

يستغل القراصنة ميزة ربط الأجهزة الخارجية، التي تتيح للمستخدم الوصول إلى حسابه على "واتساب" عبر أكثر من جهاز في الوقت نفسه. ومن خلال هذه الثغرة، يمكنهم الوصول إلى المحادثات والوسائط المرسلة بين جهات الاتّصال مباشرة، فضلًا عن إمكانية إرسال الرسائل لتظهر كأنها صادرة من الضحية.

وسُمي الهجوم باسم "غوست بيرينغ" (GhostPairing) نظرًا لعمله بشكل خفي ودون علم الضحية. ويبدأ الهجوم عادة برسالة قصيرة تبدو كأنها مرسلة من جهة اتّصال مألوفة، تحوي رابطًا خارجيًا يشبه روابط فايسبوك، لكنّه مرتبط بعنوان وهمي يسهل عملية اختراق الحساب.

يعتمد الهجوم على آلية ربط الأجهزة المعروفة المستخدمة بكثرة في "واتساب"، حيث يعمل الرابط الخارجي على ربط الأجهزة الخارجية مع حساب الضحية بشكل مشابه للاستخدام الاعتيادي للميزة. ورغم تحذير واتساب بأن الكود أو الرابط المستخدم يربط الجهاز بحساب خارجي، لا يلتفت كثير من المستخدمين إلى هذا الأمر.

وتكمن خطورة الهجوم في أن الضحية لا يدرك تعرضه للاختراق إلا بعد فوات الأوان؛ إذ لا تظهر على الهاتف العلامات المعتادة للاختراق. وينصح الخبراء بمراجعة دورية لقائمة الأجهزة المرتبطة بحسابات "واتساب"، والتأكد من التعرف على جميع الأجهزة وعدم وجود أي جهاز خارجي مجهول.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا واتساب
إقرأ المزيد
المزيد
قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية
قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية
تكنولوجيا منذ ساعة
الذكاء الاصطناعي والتوحد: تشخيص مبكر وعلاجات علمية تبدِّد الوهم
الذكاء الاصطناعي والتوحد: تشخيص مبكر وعلاجات علمية تبدِّد الوهم
تكنولوجيا منذ ساعة
قلق الوظائف البيضاء في أميركا: الذكاء الاصطناعي والتضخم يهددان الاستقرار المهني
قلق الوظائف البيضاء في أميركا: الذكاء الاصطناعي والتضخم يهددان الاستقرار المهني
تكنولوجيا منذ ساعة
ثورة التعلّم الذكيّ... كيف تتفوّق التجربة على التّلقين
ثورة التعلّم الذكيّ... كيف تتفوّق التجربة على التّلقين
تكنولوجيا منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية
قراصنة يستغلون ميزة واتساب لاختراق الحسابات دون ثغرات تقنية
تكنولوجيا منذ ساعة
الذكاء الاصطناعي والتوحد: تشخيص مبكر وعلاجات علمية تبدِّد الوهم
الذكاء الاصطناعي والتوحد: تشخيص مبكر وعلاجات علمية تبدِّد الوهم
تكنولوجيا منذ ساعة
"مانغو".. "ميتا" تطوّر نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يركز على الصور والفيديوهات
تكنولوجيا منذ يومين
شركاتٌ بقيمة تفوق تريليون دولار تتحكم بالاقتصاد العالمي
شركاتٌ بقيمة تفوق تريليون دولار تتحكم بالاقتصاد العالمي
تكنولوجيا منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة