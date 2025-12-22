كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قائد الجيش الإيراني: نراقب تحرّكات العدو وسنرد بحزم على أيّ شر
2025-12-22 22:00
أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء امير حاتمي، أنّ "جيش الجمهورية الإسلامية يعمل باستمرار من أجل تعزيز جاهزيته لمواجهة أيّ تهديد، بما في ذلك الحرب غير المتكافئة وغير النظامية"، قائلًا: "نحن نراقب عن كثب جميع تحرّكات العدو وسنرد بحزم على أيّ شر".

ونوّه اللواء حاتمي، خلال تفقّده وحدات الجيش في المنطقة الغربية من إيران، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، بـ"جاهزية واقتدار وحدات الجيش الإيراني"، قائلًا: "لقد بذل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعزيمة وإرادة، كل ما هو ضروري في مواجهة أعداء الوطن، وقد استطاع تنفيذ جميع التدريبات والمناورات وفقًا للمعايير العسكرية وخاصة الدفاع السلبي، والتي نفّذت بشكل يتناسب وساحة المعركة".

كما شدّد على أنّ "هذه القوة المسلحة الايرانية تعمل على مدار الساعة بهدف تعزيز جاهزيتها أمام التهديدات غير المتكافئة وغير النظامية".

ووصف اللواء حاتمي الموارد البشرية بأنّها "واحدة من أهم مكوّنات القوة"، وقال: "مبدئيًا، وقبل كل شيء، الحفاظ على الطاقات البشرية أمر في بالغ الأهمية. إنّ حياة كل مقاتل عزيزة علينا ولا يجوز المساس بها، ولكنْ على العدو أنْ يعلم بأنّنا على أهبّة الجاهزية للتضحية والشهادة".

وتابع القائد العام للجيش الإيراني قائلًا: "سنقاوم حتى آخر قطرة دم ولن نسمح بإلحاق أدنى أذى بشعبنا الحبيب".

الجيش الايراني امير حاتمي إيران
