فوستر يقود جنوب إفريقيا لفوز قاتل على أنغولا 

2025-12-22 22:42
قاد منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم انطلاقته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على نظيره الأنغولي بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الاثنين على الملعب الكبير في مدينة مراكش، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وبرز مهاجم بيرنلي الإنجليزي لايل فوستر نجمًا للمباراة بعدما أدى دورًا حاسمًا في هدفَي منتخب بلاده، إذ صنع هدف التقدم الأول وسجّل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليمنح “بافانا بافانا” ثلاث نقاط مهمّة في مستهل مشواره القاري.

ودخل المنتخب الجنوب إفريقي المباراة باندفاع واضح، وفرض أفضليته منذ الدقائق الأولى. وتُوّجت المباراة بهدف مبكر سجّله أوسوين أبوليس في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة متقنة من فوستر استقرت في شباك الحارس الأنغولي هوغو ماركيش.

ورغم السيطرة الجنوب إفريقية، نجح منتخب أنغولا في العودة إلى أجواء اللقاء، مستفيدًا من كرة ثابتة أدرك منها التعادل في الدقيقة 35 عبر اللاعب شو الذي تابع كرة عرضية داخل المنطقة وأودعها الشباك من مسافة قريبة.

في الشوط الثاني، واصل منتخب جنوب إفريقيا ضغطه الهجومي، وألغى الحكم هدفًا للبديل تشيبانغ موريمي بداعي التسلل، فيما وقفت العارضة حائلًا أمام تسديدة قوية للمدافع مبيكيزيلي مبوكازي، ليحافظ التعادل على حضوره حتّى الدقائق الأخيرة.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، حسم لايل فوستر المواجهة لصالح منتخب بلاده بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79، مستفيدًا من تمريرة موريمي، ليؤكد أحقية جنوب إفريقيا بالفوز بعد أداء منظم وسيطرة نسبية على مجريات اللقاء.

وبهذا الانتصار، يوجّه منتخب جنوب إفريقيا رسالة قوية لبقية منافسيه في المجموعة، وهو الباحث عن لقبه القاري الثاني بعد تتويجه التاريخي عام 1996، فيما بقيت أنغولا بلا نقاط رغم محاولاتها المتقطعة، لتتعقّد مهمتها في الجولات المقبلة.

