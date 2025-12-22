استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر في مقرّ المجلس في الحازمية، السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني الذي زارة للاطمئنان إلى صحته

وبحث الشيخ الخطيب والسفير الإيراني الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الشيخ الخطيب وفد "لجنة الشأن الوطني لتنقية الذاكرة" برئاسة المطران بولس مطر، حث اطمأن الوفد إلى صحة الخطيب، واطّلعوه على نشاط اللجنة وبرنامج عملها.

ودعا الشيخ الخطيب اللبنانيين، خلال لقائه الوفد، إلى "حفظ وطنهم بحفظهم لبعضهم بعضًا، والالتزام بالحوار والتشاور لحل الخلافات والمشاكل"، مشدّدًا على "ضرورة بناء دولة حقيقية تحرّر الأرض، وتحفظ سيادة لبنان، وتضع حدًا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة".

وأكّد أنّ "الدولة مطالبة بحماية شعبها، وصون سيادتها، وحفظ حدودها، وتأمين الاستقرار المعيشي والاجتماعي والأمني للمواطنين".

كما شدّد الشيخ الخطيب على "أهمية التعاون بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة خطر قلب المفاهيم والغزو الثقافي الذي يستهدف القِيم الدينية والوطنية"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "الإسلام والمسيحية يتحمّلان مسؤولية إنقاذ العالم من القوى المادية التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه، وتُخضع المجتمعات لمنطق الغرائز والمصالح".

من جهته، قال المطران مطر، عقب اللقاء: "تشرّفنا اليوم، مع إخواني أصحاب السيادة، بزيارة سماحته كلجنة منبثقة عن الكنيسة المارونية في بكركي تحمل اسم "لجنة الشأن الوطني لتنقية الذاكرة"، بهدف المصالحات الوطنية ولمّ شمل الوطن وإعادة الحياة إليه من جديد. وكعادته، استقبلنا سماحته أحسن استقبال، ونتمنّى له دوام الصحة والعمل في سبيل لبنان وتوحيد اللبنانيين".

وأضاف: "نؤمن أنّنا إخوة في الوطنية، وكل مشاكلنا يجب أنْ تُحل تحت سقف الأخوّة. وإذا استذكرنا الماضي، علينا تنقية ذاكرتنا من السلبيات والتمسّك بالإيجابيات للمستقبل. نريد لوطننا أنْ نعيش الحقيقة، وأنْ تكون المصالحة عميقة وصادقة، وأنْ نفكّر بقلوبنا لا بجيوبنا، مع وثبة وطنية متجدّدة إن شاء الله".

كذلك، استقبل الشيخ الخطيب المستشار الثقافي الإيراني السيد محمد رضا مرتضوي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في المستشارية الثقافية الإيرانية الدكتور علي قصير، الذَيْن زاروه للاطمئنان إلى صحته.

وكان الشيخ الخطيب قد تلقّى اتصالات أبرزها من البطريرك يوسف العبسي، الرئيس تمام سلام، السيدة بهية الحريري، هيثم جمعة، رئيس "مؤسسة عامل الدولية" الدكتور كامل مهنا، العميد نزار خليل، وذلك للاطمئنان إلى صحته عقب الوعكة الصحية التي ألمّت به وأجرى جرائها عملية قسطرة قلبية ناجحة.

