في اليوم الـ74 من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها للاتفاق، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات في مختلف مناطق القطاع.

هذا؛ وقد أفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي والتجسسي الصهيوني كثف، اليوم الثلاثاء (23 كانون الأول/ديسمبر 2025، طلعاته الجوية في سماء مدينة غزّة فأثار الخوف بين المواطنين من تجدد القصف الجوي على المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء إلقاء مُسيّرة "إسرائيلية" قنبلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزّة. في وقت جدّدت المدفعية "الإسرائيلية" قصفها العنيف لشمال شرق المخيم. وشنّ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة.

كما أقدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، على تنفيذ عمليات نسف جديدة بالمتفجرات استهدفت العديد من المباني السكنية في مناطق يسيطر عليها الاحتلال في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة، كما أطلقت الدبابات الرصاص باتجاه جنوب المدينة.

كذلك أطلقت آليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار على شرق حيّ التفاح شرق مدينة غزّة؛ بالتزامن مع قصف مدفعي طال أيضًا شرق مخيم جباليا. وفي وقت سابق. استشهد فلسطينيان برصاص مُسيّرة "إسرائيلية" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

هذا؛ وأعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة أن مستشفيات القطاع استقبلت 12 شهيدًا، منهم 4 جدد والـ8 الآخرون انتشال إضافة إلى 7 إصابات خلال 48 ساعة الأخيرة. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت حصيلة الاعتداءات والخروقات الصهيونية إلى 405 شهداء، و1,115 إصابة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 649 جثمانًا لشهداء قضوا في وقت سابق.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 70937 شهيدًا و171192 مصابًا وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

