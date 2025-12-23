كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

الاحتلال يطلق النار على مركبةٍ فلسطينية ويصيب 3 مواطنين في جنوب نابلس
فلسطين

الاحتلال يطلق النار على مركبةٍ فلسطينية ويصيب 3 مواطنين في جنوب نابلس

2025-12-23 10:02
أُصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء (23 كانون الأول/ديسمبر 2025)، جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار على مركبة كانوا يستقلونها قرب حاجز عورتا، في جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات في المكان، إحداها إصابة بالرصاص الحي، واثنتان برضوض وجروح متفاوتة نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من جنود الاحتلال.

كما أوضح الهلال الأحمر أن المسعفين قدموا الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ميدانيًا، قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية وُصفت بالمستقرة والمتوسطة. وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر باتجاه المركبة في أثناء مرورها قرب الحاجز، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها.

يأتي هذا الحادث في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في الضفة الغربية، لاسيما عند الحواجز العسكرية، ما يشكل تهديداً دائماً لأرواح المدنيين.

فلسطين المحتلة الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي
