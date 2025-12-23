شنّت قوات الاحتلال" الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء (23 كانون الأول/ديسمبر 2025)، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنًا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار، في قضاء الخليل، بينهم 8 أشخاص من عائلة واحدة (أبو هواش). وأضافت المصادر بأن عمليات الاعتقال جاءت عقب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على عدد منهم بالضرب المبرح، قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

في السياق نفسه، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، خلال حملة مداهمات شملت عددًا من المنازل. وأشارت المعلومات إلى أن قوات الاحتلال فتشت المنازل المستهدفة وحطمت محتوياتها.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: "محمد زياد العمور، أحمد عصام العمور، تامر سليم البدن (35 عامًا)، محمد عماد العمور (33 عامًا)، رياض طلال العمور (22 عامًا)، أسيد عوض الله العمور (18 عامًا)، محمد خالد العمور (22 عامًا)، مأمون إبراهيم العمور، وأسامة سالم جبريل".

كما أضافت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المعصرة جنوب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن عبادة زواهرة، وعبثت بمحتوياته، واعتدت عليه بالضرب.

في طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدتي دير الغصون وقفّين، واعتقلت كلًا من؛ "جمال محمد بديع، عايد عاهد جمعة، يوسف حاتم القب، أيهم عماد قطو، وعبد الغني فايق خضر"، وذلك عقب مداهمة منازلهم في بلدة دير الغصون. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد إبراهيم هرشة من منزله في بلدة قفين، كما اعتقلت الشاب وحيد محمد خلف بعد مداهمة منزله في بلدة باقة الشرقية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حيّ جبل الطويل في مدينة البيرة، ونصبت حاجزًا عسكريًا عند مدخل قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله.

كذلك أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزلًا في حيّ جبل الطويل وعبثت بمحتوياته، في حين أقامت حاجزًا عسكريًا عند مدخل قرية عين سينيا، ما أعاق حركة تنقل المواطنين ومنع خروجهم من مدينة رام الله.

