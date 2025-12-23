كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "والا": حماس تتعافى بينما يُنتظر الحسم

عربي ودولي

شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
عربي ودولي

شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد

2025-12-23 11:24
83

أكد شيخ الأزهر الشريف الشيخ الدكتور أحمد الطيب أن: "القضية الفلسطينية لا تحتمل الاختلاف، ولا تقبل الحياد، نظرًا إلى ما تعيشه من مستوى خطير من الظلم والعدوان والخروج على القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية، في ظل استمرار سفك الدماء وقتل الأطفال وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة".

وقال الطيب، خلال استقباله سفير إيطاليا في مصر أجوستينو باليزي، في مقر مشيخة الأزهر في القاهرة: إن :"ما يجري في فلسطين لا يمكن وصفه بالحرب، بل هو عدوان وإبادة يرتكبها جيش احتلال مدجج بأحدث الأسلحة ضدّ شعب أعزل". وأضاف: "لقد فقدنا العديد من الشهداء، في هذا العدوان الجائر، ونتألم كثيرًا لدماء الأطفال والنساء، إلا أن الكيان المحتل ومن يساندونه خسروا أيضًا بعد انكشاف حقيقته أمام الرأي العام العالمي".

وأشار إلى أن: "المشهد الدولي يشهد تحولًا ملحوظًا، بعد أن اعتاد العالم تصديق رواية المحتل بفعل الدعاية الكاذبة والآلة الإعلامية التي تروج لادعاءاته"، مؤكدًا أن: "الشعوب في الغرب خرجت إلى الميادين لإدانة المجازر في غزّة، ووصفت الاحتلال بأنه دولة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الإنسانية، ما أدى إلى سقوط الظهير الشعبي الذي كان يسانده".

ووجّه شيخ الأزهر تحية خاصة إلى عمال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل السفن بالأسلحة المتجهة لقتل المدنيين في غزّة، واصفًا موقفهم بالإنساني العظيم الذي يعكس ضميرًا حيًا وإنسانية صادقة.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي أن: "بلاده تتمسك بموقف ثابت يدعو إلى تحقيق "السلام" في الشرق الأوسط". وشدّد على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزّة لتلبية الاحتياجات الملحّة من الدواء والغذاء والمتطلبات الأساسية للسكان المدنيين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة مصر شيخ الأزهر
إقرأ المزيد
المزيد
مفاوضات مسقط تُفضي إلى اتفاق يمني سعودي على صفقة كبرى لتبادل الأسرى
مفاوضات مسقط تُفضي إلى اتفاق يمني سعودي على صفقة كبرى لتبادل الأسرى
عربي ودولي منذ ساعة
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات "الإسرائيلية"
عربي ودولي منذ ساعتين
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بإجراءات لوقف الاعتداءات على مقدّسات المسلمين
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بإجراءات لوقف الاعتداءات على مقدّسات المسلمين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
في الذكرى الـ5 لاتفاقية التطبيع المشؤومة.. المغاربة يرفعون الصوت عاليًا ضدّ التطبيع
في الذكرى الـ5 لاتفاقية التطبيع المشؤومة.. المغاربة يرفعون الصوت عاليًا ضدّ التطبيع
خاص العهد منذ 17 دقيقة
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الأورومتوسطي:
الأورومتوسطي: "إسرائيل" حوّلت الشتاء إلى سلاح ضد سكان غزَّة
فلسطين منذ 4 ساعات
قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة