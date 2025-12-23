كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تحالف ثلاثي ضد أنقرة: نتنياهو يجمع اليونان وقبرص في مواجهة التهديدات التركية
تحالف ثلاثي ضد أنقرة: نتنياهو يجمع اليونان وقبرص في مواجهة التهديدات التركية

2025-12-23 12:29
على خلفية التوتر المستمر في العلاقات مع أنقرة، استضاف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين (22 كانون الأول 2025) رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص لاجتماعات منفصلة ولقاء ثلاثي، هو الأول منذ اندلاع الحرب، بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"، وتأتي هذه الزيارة في ظل التقارير حول إنشاء قوة عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط للدول الثلاث، كخطوة موازنة ضد تركيا في ضوء التهديدات التي تطرحها على جميع المشاركين.

وقال الموقع إن "النموذج الذي من المفترض أن تعمل به هذه القوة المشتركة هو هيكل ثلاثي على نمط قوة الناتو الإقليمية، حيث يُعتبر الهجوم على إحدى الدول هجومًا على جميع أعضاء التحالف، أي التزام متبادل بتقديم الدعم، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية عند الضرورة". 

ووفقًا لما نُشر في اليونان، أشار الموقع إلى أن القوة العسكرية المشتركة، إذا تم إنشاؤها بالفعل، من المتوقع أن تضم 1000 مقاتل من "إسرائيل"، 1000 مقاتل من اليونان، و500 مقاتل قبرصي.

وأشار الموقع إلى أن "السكرتير العسكري للحكومة "الإسرائيلية" الجنرال رومان جوفمان والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايخ عقدا في اليونان الشهر الماضي اجتماعات حول قضايا سياسية وإقليمية"، وذلك بحسب بيان ديوان رئيس الحكومة. 

وبحسب الموقع، فقد التقى قائد سلاح الجو اللواء تومر بار مؤخرًا مع مسؤولين كبار في سلاحي الجو القبرصي واليوناني في اجتماع استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون معهما، كما التقى هذا الأسبوع وزير الحرب يسرائيل كاتس مع وزير الدفاع القبرصي.

وخلص الموقع إلى أن رسالة "إسرائيل" لأردوغان: "نحن نعرف كيف نحمي مصالحنا في مواجهة تهديداتك، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا، العضو بحلف الناتو، لترسيخ نفوذها الإقليمي سواء في البحر أو في الجو".

