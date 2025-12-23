أقام حزب الله، في بلدة روم لقاءً سياسيًا مع الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، بحضور حشدٍ من الفعاليات السياسية والاجتماعية والأهالي. وشهد اللقاء حضورًا رسميًا وبلديًا تقدّمه الوزير السابق هيكتور حجار ورئيس بلدية روم الأستاذ جوني حداد على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب مختار البلدة الحاج محمد سلامي، وإمام مسجد النبيّ يعقوب (ع) السيد حسين مرتضى، إضافة إلى شخصيات وفعاليات من البلدة والجوار.

اللقاء افتتح بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها السيد حسين مرتضى رحّب فيها بالضيف الكريم والحضور مؤكّدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية الوطنية في ظل التحديات التي يمرّ بها لبنان.

بعدها ألقى الدكتور مصطفى بيرم كلمته؛ فتناول فيها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية متوقفًا عند الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ترهق المواطنين، ومؤكدًا أن المعالجة الحقيقية تبدأ من حماية كرامة الناس وحقوقهم وبناء دولة عادلة وقادرة لا تُدار بالمصالح الضيقة ولا تخضع للإملاءات الخارجية.

وشدّد بيرم على أن خيار المقاومة والصمود هو خيار وطني يحمي السيادة ويشكّل ركيزة أساسية للاستقرار داعيًا إلى تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لمواجهة الفساد ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز صمود الناس في قراهم ومناطقهم.

كما أثنى على دور البلديات والفعاليات المحلية في خدمة المجتمع، معتبرًا أن العمل البلدي والإنمائي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الانهيار، ومؤكدًا الوقوف إلى جانب الناس في قضاياهم المعيشية والاجتماعية.

اختُتم اللقاء بنقاشٍ مفتوح مع الحضور جرى خلاله طرح عدد من القضايا والتساؤلات، في أجواءٍ من التفاعل والمسؤولية، عكست حرص الجميع على المتابعة والعمل المشترك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

