رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة في ضوء التهديدات المتصاعدة من حكومة بنيامين نتنياهو، وهذا يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين دول وشعوب هذه المنطقة؛ لأن الخطر يتهدد الجميع.

خلال مشاركته ممثلًا مع النائب قاسم هاشم مجلس النواب اللبناني في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة لجمعية البرلمانات الآسيوية في الدوحة، قال فضل الله إن: "المناخ المتوتر في المنطقة هو نتيجة ما يطلقه قادة الاحتلال من تهديدات وتلويح دائم بالحرب، بعدما جرى الاعتداء "الإسرائيلي" على دول عديدة من بينها قطر. هذه مناسبة لنجدد إدانتنا واستنكارنا له، وهو جاء بعد سلسلة اعتداءات ضد إيران واليمن وسورية، وهي كلها محل استنكار، وشكلت تهديدًا للأمن والسلم العالميين، بينما مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة على مرأى العالم الصامت عن حرب الإبادة في غزة".

وأضاف فضل الله: "أن بلدنا لا يزال يتعرض لاعتداءات "إسرائيلية" بما فيها قتل المدنيبن وانتهاك سيادتنا، ومطلبنا الدائم هو ضرورة وقف هذه الاعتداءات، ونسعى لحماية سيادة بلدنا، والنهوض به مجددًا.

وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني كان شريكًا فاعلًا في تأسيس جمعية البرلمانات الآسيوية، قبل عشرين عامًا، والتي تحولت اليوم إلى ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي، ويمكنها تأدية دور ناشط في مجال الدبلوماسية البرلمانية ولديها قدرات محلية وقارية على مستوى آسيا. وعلينا بالتقدم إلى الأمام بما نمثله على صعيد شعوبنا، وتقدمنا باقتراح تشكيل معهد التعاون البرلماني لتبادل الخبرات التشريعية، وهناك برلمانات عريقة في آسيا ومن بينها لبنان، ونحن مستعدون لكل تعاون في هذا المجال.

لقاء رئيس مجلس الشورى

وكان قد التقى فضل الله وهاشم رئيس مجلس الشورى في دولة قطر حسن بن عبد الله الغانم بحضور نائب الرئيس حمدة السليطي، ونقلا إليه تحيات دولة الرئيس نبيه بري. وتحدث فضل الله عن العلاقة التاريخية بين لبنان وقطر وما قدمته دولة قطر للبنان، في الأوقات الصعبة، وخصوصًا بعد عدوان تموز 2006، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في كل المحطات. وهذا محل تقدير من الشعب اللبناني، في وقت يمر البلد بصعوبات كثيرة نتيجة استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" عليه، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود المخلصة لوقف هذه الاعتداءات.

بدوره، وجه الغانم تحياته للرئيس بري، وأكد وقوف قطر إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، وأن قطر تكن كل الحب والتقدير للشعب اللبناني، وستبقى معه رغم كل الظروف.

الكلمات المفتاحية