كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي يتسحاق بريك: الجولة الأخرى مع إيران ستكون كارثية

عربي ودولي

فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات
عربي ودولي

فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات "الإسرائيلية"

2025-12-23 12:52
92

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة في ضوء التهديدات المتصاعدة من حكومة بنيامين نتنياهو، وهذا يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين دول وشعوب هذه المنطقة؛ لأن الخطر يتهدد الجميع.

خلال مشاركته ممثلًا مع النائب قاسم هاشم مجلس النواب اللبناني في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة لجمعية البرلمانات الآسيوية في الدوحة، قال فضل الله إن: "المناخ المتوتر في المنطقة هو نتيجة ما يطلقه قادة الاحتلال من تهديدات وتلويح دائم بالحرب، بعدما جرى الاعتداء "الإسرائيلي" على دول عديدة من بينها قطر. هذه مناسبة لنجدد إدانتنا واستنكارنا له، وهو جاء بعد سلسلة اعتداءات ضد إيران واليمن وسورية، وهي كلها محل استنكار، وشكلت تهديدًا للأمن والسلم العالميين، بينما مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة على مرأى العالم الصامت عن حرب الإبادة في غزة".

وأضاف فضل الله:  "أن بلدنا لا يزال يتعرض لاعتداءات "إسرائيلية" بما فيها قتل المدنيبن وانتهاك سيادتنا، ومطلبنا الدائم هو ضرورة وقف هذه الاعتداءات، ونسعى لحماية سيادة بلدنا، والنهوض به مجددًا. 

وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني كان شريكًا فاعلًا في تأسيس جمعية البرلمانات الآسيوية، قبل عشرين عامًا، والتي تحولت اليوم إلى ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي، ويمكنها تأدية دور ناشط في مجال الدبلوماسية البرلمانية ولديها قدرات محلية وقارية على مستوى آسيا. وعلينا بالتقدم إلى الأمام بما نمثله على صعيد شعوبنا، وتقدمنا باقتراح تشكيل معهد التعاون البرلماني لتبادل الخبرات التشريعية، وهناك برلمانات عريقة في آسيا ومن بينها لبنان، ونحن مستعدون لكل تعاون في هذا المجال.

 لقاء رئيس مجلس الشورى 

وكان قد التقى فضل الله وهاشم رئيس مجلس الشورى في دولة قطر حسن بن عبد الله الغانم بحضور نائب الرئيس حمدة السليطي، ونقلا إليه تحيات دولة الرئيس نبيه بري. وتحدث فضل الله عن العلاقة التاريخية بين لبنان وقطر وما قدمته دولة قطر للبنان، في الأوقات الصعبة، وخصوصًا بعد عدوان تموز 2006، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في كل المحطات. وهذا محل تقدير من الشعب اللبناني، في وقت يمر البلد بصعوبات كثيرة نتيجة استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" عليه، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود المخلصة لوقف هذه الاعتداءات.

بدوره، وجه الغانم  تحياته للرئيس بري، وأكد وقوف قطر إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، وأن قطر تكن كل الحب والتقدير للشعب اللبناني، وستبقى معه رغم كل الظروف.

الكلمات المفتاحية
قطر حسن فضل الله
إقرأ المزيد
المزيد
مفاوضات مسقط تُفضي إلى اتفاق يمني سعودي على صفقة كبرى لتبادل الأسرى
مفاوضات مسقط تُفضي إلى اتفاق يمني سعودي على صفقة كبرى لتبادل الأسرى
عربي ودولي منذ ساعة
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات "الإسرائيلية"
عربي ودولي منذ ساعتين
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًّا من الظلم لا يقبل الحياد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بإجراءات لوقف الاعتداءات على مقدّسات المسلمين
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بإجراءات لوقف الاعتداءات على مقدّسات المسلمين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات
فضل الله من الدوحة: التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التهديدات "الإسرائيلية"
عربي ودولي منذ ساعتين
جلسة تشريعية تكسر طوق المقاطعة و
جلسة تشريعية تكسر طوق المقاطعة و"إعمار الجنوب" يتصدّر القوانين
لبنان منذ 4 أيام
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
لبنان 2025-12-10
فلسطين تتأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب
فلسطين تتأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب
رياضة 2025-12-07
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة