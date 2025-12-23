أعلن نائب رئيس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن القوة البحرية والبرية والصاروخية الإيرانية جاهزة لمواجهة أي سيناريو عدائي.

خلال اجتماع للجمعية الإسلامية للطلاب المستقلين في جامعة شريف؛ قال العميد شكارجي: "لم نستسلم حتى في ذروة التوترات والصراعات، وخلال الأيام الاثني عشر الماضية عززنا قوتنا وحققنا نتائج ملموسة". وأضاف: "لكننا خففنا من حدة عدائنا قليلًا، ولجأنا إلى المجال الناعم، الدعاية والإعلام، حتى لا ندمّر آمال الشعب".

وتابع العميد شكارجي: "في كثير من المجالات، لم تكن هناك حاجة لدخول الحرب.. لدينا قوة هائلة في البحار والقوات البحرية والبرية، لكنّ جزءًا كبيرًا من قدراتنا في التعبئة العامة والقوات البحرية والبرية لمّا يُستخدم بعد".

ختم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مؤكدًا: "أن قوتنا الصاروخية جاهزة تمامًا؛ ولمّا تُستخدم بعد".

