كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مفاوضات مسقط تُفضي إلى اتفاق يمني سعودي على صفقة كبرى لتبادل الأسرى

عين على العدو

ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية
عين على العدو

ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية

2025-12-23 13:25
69

قال موقع "والا" إن المناورة الطارئة التي أشار إليها صباح اليوم الثلاثاء (23 كانون الأول 2025) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستهل شهادته، وأعلن اضطراره لمغادرة الجلسة للمشاركة فيها لنحو نصف ساعة، تبيّن لاحقًا - وفق مصدر مطّلع على التفاصيل - أنها مناورة زلزال روتينية ومخطط لها مسبقًا، وذلك في إطار الاستعدادات الدورية في المركز الطبي "زيف" في صفد، بحسب ما نُشر على صفحة المركز.

وكان نتنياهو قد توقّف عند مدخل قاعة الجلسة، قائلًا: "تُجرى اليوم مناورة كبيرة جدًا لنشر مستشفيات ميدانية في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع، وكانت آخر مناورة من هذا النوع قبل 15 عامًا. أطلب عند الساعة 11:00 استراحة لمدة نصف ساعة للمشاركة في المناورة عبر الهاتف ومنصة زوم"، بحسب "والا"، وعليه، أُذن لنتنياهو بمغادرة الجلسة عند الساعة 10:50 لفترة قصيرة.

وفي بيان صادر عن مكتب وزير الصحة حاييم كاتس، الذي شارك في المناورة، جرى تأكيد رواية المصدر، حيث أوضح البيان أن المناورة خُصّصت لسيناريو زلزال، وشملت "تفعيل منظومات الطوارئ، وآليات اتخاذ القرار، والتنسيق بين جميع الجهات المهنية والطبية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الزلازل".

وبحسب المصدر المطّلع، شارك في المناورة أيضًا مستشفى "شيبا"، الذي أرسل فرقًا إلى الموقع لدعم مستشفى "زيف"، في إطار فحص إمكانية إقامة مستشفى ميداني، وهي تجربة جرى التدرب عليها سابقًا في مستشفى شيبا تحت الأرض خلال أيام حرب "الأسد الصاعد" (العدوان على إيران)، وفق "والا".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
أغلبية
أغلبية "الإسرائيليين" ضد العفو عن نتنياهو دون اعترافه بالذنب
عين على العدو منذ ساعة
ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية
ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية
عين على العدو منذ ساعة
كاتس يعلن إغلاق إذاعة الجيش ويؤكد توسيع الاستيطان: 1200 وحدة جديدة
كاتس يعلن إغلاق إذاعة الجيش ويؤكد توسيع الاستيطان: 1200 وحدة جديدة
عين على العدو منذ ساعة
يتسحاق بريك: الجولة الأخرى مع إيران ستكون كارثية
يتسحاق بريك: الجولة الأخرى مع إيران ستكون كارثية
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بالقانون.. نكث
بالقانون.. نكث "اسرائيل" لاتفاق تشرين 2024
خاص العهد منذ 4 دقائق
أغلبية
أغلبية "الإسرائيليين" ضد العفو عن نتنياهو دون اعترافه بالذنب
عين على العدو منذ ساعة
ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية
ادعاء نتنياهو عن هجوم صاروخي يُكذّبه الواقع: مجرد مناورة زلزال روتينية
عين على العدو منذ ساعة
كاتس يعلن إغلاق إذاعة الجيش ويؤكد توسيع الاستيطان: 1200 وحدة جديدة
كاتس يعلن إغلاق إذاعة الجيش ويؤكد توسيع الاستيطان: 1200 وحدة جديدة
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة