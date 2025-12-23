أعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض والناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام، نجاح المفاوضات التي أجراها الطرفان اليمني والسعودي في العاصمة العُمانية مسقط والمتعلقة بالأسرى لدى الجانبين، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق يشمل آلاف الأسرى بينهم سعوديون وسودانيون.

وقال عبد السلام في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025: "تم بحمد الله في العاصمة العُمانية مسقط الاتفاق على صفقة تبادل للأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى وتضمّن الاتفاق الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين ومن بينهم أسرى سعوديون وسودانيون".

وتقدم رئيس الوفد اليمني المفاوض بجزيل الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الكبيرة في إنجاح هذه الجولة والعمل مع كافة الأطراف للتقدم في هذا الملف الإنساني.

بدوره، صرّح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى بالقول: "اتفقنا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا".

وتوجه عبد القادر المرتضى بالشكر لـ"الأشقاء في سلطنة عُمان على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح جولة المفاوضات بشأن الأسرى".



وأكد المرتضى أن ملف الأسرى يحظى بأولوية قصوى، وأن الجهود ستستمر حتى الإفراج عن كافة الأسرى دون استثناء، في إطار المواقف الإنسانية والأخلاقية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف.





