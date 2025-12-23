Your browser does not support the video tag.

في إطار تعزيز الجهوزية ورفع كفاءة عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية - منطقة جبل عامل الأولى، تتواصل الدورات التدريبية في مجالي الإطفاء والإنقاذ، بإشراف المسؤولين المختصين.

وتهدف هذه الدورات إلى تطوير المهارات العملية والتقنية للعناصر، وتمكينهم من التعامل مع مختلف أنواع الحوادث والطوارئ، بما يساهم في حماية الأرواح والحفاظ على السلامة العامة.



