يواجه الحجاب اليوم سلسلة من التحديات، التي تهدد فهمه الصحيح ومكانته كقيمة دينية واجتماعية. فمن جانب، تُمارس الحرب الناعمة من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حملات تشويه تُفرغ الحجاب من معناه الشرعي، وتحوّله أحيانًا إلى مجرد شكل خارجي بلا محتوى. ومن جانب آخر، تشكل ضغوط الموضة وأنماط الاستهلاك الثقافي تحديًا مستمرًا، إذ يتم الترويج لأفكار ومعايير جديدة تتعارض مع قيم الحياء والالتزام الشرعي.

انطلاقًا من هنا، ومن قول آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله): "الحجاب وقار ورصانة وقيمة للمرأة، إنّه رجحان كفة سمعتها واحترامها. ينبغي معرفة قدر ذلك حق المعرفة"، تقيم كشافة الإمام المهدي (عج) اللقاء الختامي لمؤتمر الحجاب الأول (الحجاب أصالة وتحديات.. المؤتمر الأول لتعزيز الحجاب الشرعي - 2025) ضمن أجواء ولادة السيدة الزهراء (ع)، وبرعاية مسؤول وحدة المتون والدراسات السيد علي عباس الموسوي.

وفي هذا السياق، تؤكد أمينة البرامج والتدريب العامة في كشافة الإمام المهدي (عج) أن الجمعية اختارت موضوع الحجاب محورًا للمؤتمر انطلاقًا من التحديات المتزايدة التي يتعرّض لها في مجتمعنا، ولا سيما في ظل الحرب الناعمة، وحملات التشويه الإعلامي، وضغوط الموضة، وأنماط الاستهلاك الثقافي.

وتقول لموقع "العهد": "لقد أدى ذلك إلى سوء فهم الحجاب الأصيل، وتحويله في كثير من الأحيان إلى مظهر شكلي مفرّغ من مضمونه، ما أسهم في تشويه الهوية الإسلامية الأصيلة. ومن هنا، جاء هذا المؤتمر ليواجه هذه التحديات، ويبحث في سبل معالجتها، ويقدّم حلولًا عملية وواقعية".

أهداف المؤتمر

بحسب أمينة البرامج والتدريب العامة في كشافة الإمام المهدي (عج)، يهدف المؤتمر إلى تعزيز مفهوم الحجاب الأصيل، ومواجهة التشويش الإعلامي، وتأثير ظاهرة الموضة على فهم الحجاب. إلى جانب استعراض التجارب الكشفية الناجحة في تعزيز الحجاب والعفّة، وتطوير برامج وأدوات تربوية تخاطب الفتيات بمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى إعداد توصيات عملية تسهم في تفعيل الحجاب كقيمة دينية تربوية سلوكية.

مسار العمل والتحضير للمؤتمر

بدأ العمل على المؤتمر عام 2024، حيث تم التواصل مع الجهات التي يرتبط عملها بالأخوات، كالتعبئة التربوية، والهيئات النسائية، وغيرهما، وتم إرسال مجموعة من الأسئلة لاستطلاع آرائهم ومقارباتهم، من وجهة نظرهم.

بعد تجميع الإجابات وفرزها وتحليلها، تم التوصل إلى خلاصة أولية على شكل مجموعة توصيات، إلا أن ظروف الحرب أدت إلى توقف العمل مؤقتًا.

وفي عام 2025، استُكمل المشروع من خلال تشكيل لجان متخصّصة داخل جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، وتوزيع المحاور عليها لمعالجتها بعمق، وصولًا إلى توصيات نهائية سيتم عرضها في اللقاء الختامي لمؤتمر الحجاب.

محاور المؤتمر

المحور الأول: الحجاب في بُعده الشرعي والعقائدي

عناوين المناقشة:

- تحديد شروط الحجاب الشرعي

- إبراز الحياء كقيمة تربوية في الإسلام

- تعزيز صورة الحجاب كراية تمهيدية في زمن الغيبة

المحور الثاني: الحجاب بين الأناقة والتموض

عناوين المناقشة:

- نقد الحجاب العصري من منظور شرعي وتربوي

- دراسة أثر الموضة والإعلام الرقمي على وعي الفتيات (الإعلام وتفريغ الحجاب من مضمونه الشرعي حملات خلع الحجاب في السوشيال ميديا - أدوات المواجهة الإعلامية والرقمية)

- اقتراح برامج صناعة الوعي المضاد

المحور الثالث: تجارب كشفية ناجحة في تعزيز الحجاب

- عرض برامج تعزز الحجاب الشرعي في كشافة الإمام المهدي (عج)

- عرض نماذج فتيات مؤثرات ضمن كشافة الإمام المهدي (عج)

- عرض حوارات مع القائدات حول التحديات والنجاحات

المحور الرابع: استراتيجيات جذب واستقطاب للحجاب

عناوين المناقشة:

- اقتراح برامج وورش عمل لتطوير أدوات تفاعلية حول الحجاب

-وضع أفكار لتصميم حملات رقمية عن الحجاب تستهدف الناشئة

- تحديد آلية لمسرحة القيم والأنشطة الجماعية الداعمة

- مناقشة شكل الحجاب والسلوكيات المعززة لقيمة الحجاب

المحور الخامس: آليات التفعيل في البيئة الكشفية

عناوين المناقشة:

- إعداد مدربات كشفيات مؤهلات لنشر ثقافة الحجاب

- تعزيز حضور الحجاب في المناسبات والأنشطة العامة

- تعزيز الخطاب التواصلي مع الأهل حول الحجاب والهوية

اللقاء الختامي للمؤتمر

يتضمّن اللقاء الختامي، وفقًا لأمينة البرامج والتدريب العامة في كشافة الإمام المهدي (عج)، كلمة افتتاحية للجمعية، إلى جانب كلمة مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله أمل القطان، بالإضافة إلى عرض تقرير حول تجربة الجمعية في العمل على ملف الحجاب.

وسيتم عرض التوصيات النهائية للمؤتمر، بوصفها خلاصة شاملة لمسار العمل بكافة مراحله.

