الرئيس عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام

2025-12-23 16:43
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنَّه "ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية"، مشددًا على أنَّ من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم، كاشفًا عن تداول داخل مجلس الوزراء ومع وزير المال لإعادة النظر برواتب القطاع العام، مع التأكيد على إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش والتعاون معهم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على رأس وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم.

وأعلن الرئيس عون عن فكرة قيد التداول لإعادة النظر بالرواتب بسبب التفاوت الكبير القائم. وقال: "سنشرككم في النقاش، لكن نريد تعاونكم، لأن الإضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل ولا يسهم في حل المشكلة". وأضاف: "أنتم العمود الفقري للدولة اللبنانية، ونسعى معًا إلى حل واقعي ضمن الإمكانات الحالية".

وزاريًا، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس شركة "مايكروسوفت" في الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك. وتم البحث في التعاون القائم ودعم الشركة للبنان في مجالات التحول الرقمي، وصولًا إلى الحكومة الإلكترونية.

كذلك استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي شدد بعد اللقاء على أولوية حقوق اللبنانيين وسيادة الدولة. وفي ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، أكَّد كنعان ضرورة أن تتوافر الإمكانات الفعلية لتحقيق هدف استرداد الودائع، لا الاكتفاء بالنوايا.

والتقى أيضًا عددًا من النواب والوزراء السابقين، إضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، حيث جرى عرض للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية الاستقرار، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، واستعادة الثقة بالمؤسسات.

