عربي ودولي

عربي ودولي

توغل "إسرائيلي"و تفتيش أبنية في القنيطرة جنوب سورية

2025-12-23 16:47
56

توغلت قوة "إسرائيلية"، مؤلفة من ثلاث سيارات، في القنيطرة جنوب سورية، اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وجرى التوغّل "الإسرائيلي" عبر مدخل بلدة بئر عجم، واتجهت قوات الاحتلال نحو قرية بريقة القديمة، حيث انتشر عناصرها وتمركزوا بالقرب من الأهالي المقيمين في القرية.

كذلك، توغلت في وقت سابق من اليوم قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث عربات "همر"، إضافة إلى سيارة "تاكسي" من تل الأحمر، سالكة طريق قرية كودنا، وصولًا إلى منطقة السكن الشبابي، وهي تجمع من الأبنية السكنية المهجورة يقع جنوب شرق قرية بريقة.

وقامت القوّة الصهيونية بتفتيش الأبنية قبل أن تتابع تحركها باتّجاه الشرق نحو منطقة رسم سند، ثمّ إلى تلة أبو قبيس المحاذية لقرية عين زوان.

الكلمات المفتاحية
سوريا جيش الاحتلال الاسرائيلي القنيطرة
