لبنان

عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!
لبنان

عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!

2025-12-23 17:08
أصدرت المديرية العامة للأمن العام  بيانًا حذَّرت فيه "المواطنين من عصابات تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وX، وتروّج لإمكانية الحصول على جنسيات دول مثل سلوفينيا وهنغاريا ورومانيا مقابل مبالغ مالية طائلة".

وأوضحت أنَّه "بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، تبين أن هذه العروض وهمية وتندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال".

ودعت المواطنين إلى "توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة".

لبنان الأمن العام
