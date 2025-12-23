كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين
لبنان

قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين

2025-12-23 17:19
أكَّد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أنَّ قيادة الجيش تطمح إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الحامي والضامن لأمن اللبنانيين على امتداد الأراضي اللبنانية، مشدِّدًا على أن هذا الهدف يتطلب دعمًا وازنًا ونوعيًا، تدرك أهميته الدول الشقيقة والصديقة.

كلام قائد الجيش جاء خلال اجتماع استثنائي في مقر القيادة في اليرزة، حضره أركان القيادة، وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، جرى خلاله عرض آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية".

وكشف العماد هيكل أنَّ الجيش يقترب من استكمال المرحلة الأولى من خطته، ويُجري حاليًا تقييمًا شاملًا ودقيقًا للمراحل اللاحقة، آخذًا في الاعتبار مختلف المعطيات والظروف.

كما أشاد بنجاح الوحدات العسكرية في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، ولا سيما في حفظ الأمن، ومراقبة الحدود وحمايتها، في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية.

وتطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الأجواء الإيجابية التي لمسها حيال الأداء الاحترافي للجيش اللبناني، والذي بات موضع ثقة الدول الشقيقة والصديقة، رغم ما يُثار بين حين وآخر من اتهامات ومحاولات تضليل "إسرائيلية" للتشكيك بأداء الجيش وعقيدته.

وأشار إلى المؤتمر المرتقب لدعم الجيش، معتبرًا أنّ أحد أهم أسباب الثقة الدولية بالمؤسسة العسكرية هو وفاؤها بالتزاماتها وواجباتها في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهو ما أثبتته التجربة العملية.

وأضاف: "عناصر الجيش يُظهرون أقصى درجات الإخلاص والتفاني إيمانًا برسالتهم، وقد نفّذوا مهمات عدة خلال المرحلة الماضية وسط أخطار كبيرة، دون أن يؤثر ذلك في معنوياتهم وعزيمتهم، وبالتوازي مع تضامن الأهالي وتعاون فعّال مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوات اليونيفيل".

وخلال الاجتماع، هنّأ العماد هيكل العسكريين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، معربًا عن أمله بأن يحمل العام الجديد الخير والسلام للوطن، والتوفيق للعسكريين وعائلاتهم.

وأكد قائد الجيش أنّ تضحيات العسكريين وجهودهم المتواصلة، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، تشكّل ركنًا أساسيًا في نهضة لبنان ومستقبله، مشددًا على أنّ المؤسسة العسكرية ثابتة على مبادئها مهما اشتدت الضغوط.

وقال: "ننحني أمام تضحيات عسكريينا التي تسهم في تحقيق إنجازات الجيش. كل وظيفة لها أهميتها، وكل بذل وعطاء يسهم في صناعة مستقبل أفضل لبلدنا".

وختم قائد الجيش متمنيًا للمؤسسة العسكرية دوام التوفيق والنجاح، وللبنانيين مستقبلًا واعدًا تتحقق فيه تطلعاتهم.

